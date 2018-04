Encceja inscreve participantes até 27 de abril

Entre 16 e 27 de abril, às 23h59, estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enceeja Nacional será aplicado 05 de agosto em todo o Brasil e, em 16 de setembro, o Encceja Exterior. Candidatos que desejem ser atendidos pelo nome social devem fazer a solicitação do dia 30 de abril ao dia 04 de maio.

Destinado a jovens e adultos que concluíram os estudos fora da idade indicada, o Encceja 2018 exige que o participante tenha, no dia de aplicação do exame, idade mínima de 15 anos (Encceja Fundamental) ou de 18 anos (Encceja Ensino Médio). O exame é composto por uma redação e quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha.

O Encceja permite certificações para os aplicantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, caso seja alcançada a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação. Já a declaração parcial de proficiência é concedida ao aplicante que obtiver a nota mínima exigida em uma única prova ou em mais de uma. Tanto a certificação quanto a proficiência são concedidas pelas secretarias estaduais de educação e pelos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Por isto, o participante deve indicar no ato da inscrição a qual instituição deseja solicitar a documentação.

Apesar da gratuidade, o edital do Enceeja 2018 trouxe uma novidade: a necessidade de justificativa em caso de participantes ausentes das provas de todas as áreas do conhecimento desta edição e que desejem se inscrever no Encceja 2019. A justificativa deve ser feita na página do Encceja mediante a apresentação de atestados médicos, documentos judiciais, certidões públicas ou Boletins de Ocorrências. Caso não se justifique, o participante “deverá ressarcir ao Inep o custo do Exame a ser divulgado no ano seguinte, mediante o recolhimento do valor estabelecido em Edital, por meio de Guia de Recolhimento da União”, gerada na página do participante.

Avaliação do Encceja 2018

Participantes do Ensino Fundamental são avaliados nas áreas de artes, ciências naturais, educação física, geografia, história, língua portuguesa, matemática e redação. Já os participantes do Ensino Médio serão avaliados em ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens e códigos e suas tecnologias e redação; matemática e suas tecnologias.

Encceja Nacional PPL e Encceja Exterior PPL

O exame ainda possui duas modalidades: o Encceja Nacional PPL e Encceja Exterior PPL, destinados a adultos que cumprem penas privativas de liberdade ou a adolescentes submetidos a medidas socioeducativas que incluam penas privativas de liberdade. O Encceja Nacional PPL está previsto para ser aplicado entre 18 e 19 de setembro. Já o Encceja Exterior PPL deve ser aplicado entre 17 e 21 de setembro.

Educação modalidade EJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que visa escolarizar jovens e adultos que não completaram a educação básica no tempo indicado. Para participar do Encceja e, consequentemente, obter a proficiência parcial ou a certificação é importante que o participante esteja preparado para a avaliação.

Tunísia Cores – Ascom Educa Mais Brasil