Detento que fugiu de presídio é recapturado no município de Tarauacá

A segunda-feira chega com a abertura de inscrições em 30 novos concursos pelo país. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade em órgãos dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Piauí, Mato Grosso, Pará e Paraíba. São 2.600 vagas com salários que chegam a R$ 16.391,11.

Em destaque, os grandes certames da Polícia Civil do estado de Minas Gerais (PC-MG), da Polícia Civil do estado de São Paulo (PC-SP), da Prefeitura Municipal de Maringá-PR, da Secretaria de Educação do estado da Bahia (SEC-BA), da Polícia Civil do estado do Piauí (PC-PI) e da Universidade Federal de Lavras-MG (Ufla). Veja:

Polícia Civil-MG

São 76 vagas na função de Delegado de Polícia Substituto, cargo que tem salário inicial de R$ 11.475,57. Os candidatos devem ter bacharelado em Direito e idade mínima de 18 anos.

As inscrições vão até 15 de maio, pelo site da Fumarc – www.fumarc.com.br/concursos – com taxa de R$ 212,00. Os candidatos passarão por prova objetiva prevista para 17 de junho, com questões de Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direitos Humanos, Medicina Legal e Noções de Criminologia. Haverá ainda avaliações por meio de prova dissertativa, prova oral, avaliação psicológica, exames biomédicos e biofísicos, provas de títulos e investigação social.

Polícia Civil-SP

A oferta é de 1.400 vagas para Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia. Os cargos exigem escolaridade superior em qualquer área de conhecimento, carteira de habilitação de categoria mínima ‘B’ e idade mínima de 18 anos, com remunerações de R$ 3.743,98 para ambos os cargos.

As inscrições abrem nesta segunda e vão até o dia 15 de maio, no site da Vunesp – www.vunesp.com.br – com taxa de R$ 84,81. A prova preambular está prevista para 10 de junho, com questões de Língua Portuguesa, Noções de Direito, Noções de Informática, Noções de Criminologia, Noções de Lógica e Atualidades e será aplicadas nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo (Capital e Grande São Paulo), Piracicaba e Sorocaba. Serão aplicadas ainda prova escrita, investigação social, prova oral e prova de títulos – Saiba mais.

Prefeitura de Maringá-PR

Dois editais somam 152 vagas para candidatos de todos os níveis de formação, com salários entre R$ 1.207,21 e R$ 12.575,59. As vagas estão nas funções de Agente Administrativo, Analista Programador, Assistente Social, Atendente de Odontologia, Contador, Engenheiro Civil, Auditor de Controle Interno, Auditor em Saúde – Odontologia, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Laboratório em Análise Clínicas, Auxiliar Operacional, Bibliotecário, Biólogo, Cuidador de Idosos, Cuidador de Saúde, Cuidador Infantil, Economista, Educador Infantil, Eletricista de Manutenção, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Geólogo, Instrutor de Artes, Médico Auditor, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista/ Obstetra, Médico do Trabalho, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Motorista, Odontólogo, Professor, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Língua Inglesa, Professor de Educação Especial – Apoio em Contraturno Escolar, Professor de Educação Especial – Apoio em sala de aula, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Higiene Bucal, Técnico de Laboratório em Análises Clínicas, Técnico de Meio Ambiente, Técnico de Desenho da Construção Civil, Técnico de Geomensura, Terapeuta Ocupacional, Agente Ambiental, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Atendente de Consultório Dentário, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico ESF, Odontólogo, Professor de Educação Física, Psicólogo, Técnico de Higiene Dental e Terapeuta Ocupacional.

As inscrições acontecem até 11 de maio, pelo site da Fauel – www.fauel.org.br – com taxas que variam entre R$ 25,00 e R$ 160,00. As provas objetivas acontecem em 10 de junho, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos. Outras fases de seleção envolvem prova prática para Eletricista de Manutenção e Motorista; prova de aptidão física para Auxiliar Operacional, Cuidador de Idosos, Cuidador de Saúde e Cuidador Infantil; e prova de títulos para os cargos de nível superior. Saiba mais.

SEC-BA

São 130 novas vagas para Professores da Educação Profissional pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As contratações terão o prazo de 24 meses, com possibilidade de prorrogação, e as remunerações serão de R$ 3.209,53. As vagas estão nos cursos de Técnico em Artes Visuais, Técnico em Dança, Técnico em Produção de Áudio e Vídeo, Técnico em Instrumento Musical, Técnico em Teatro, Técnico em Multimídia, Técnico em Paisagismo, Técnico em Figurino Cênico, Técnico em Processos Fotográfico e outras áreas, nos municípios de Irecê, Bom Jesus da Lapa, Seabra, Ilhéus, Itabuna, Gandu, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Brumado, Guanambi, Ruy Barbosa, Itaberaba, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ipiaú, Jequié, Santa Maria da Vitória, Senhor do Bonfim, Candeias, Lauro de Freitas, Salvador, itaitê, Conceição do Coité, Wagner, Itaberaba, Barra do Choça e Conceição do Almeida.

As inscrições encerram em 23 de abril, sem cobrança de taxa, pelo site do governo – selecao.ba.gov.br. Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular, que terá resultado divulgado em 32 de abril – Saiba mais.

Polícia Civil-PI

Três editais têm abertura de 350 vagas para candidatos de nível superior, com salários entre R$ 5.736,88 e R$ 16.391,11. As vagas são para as funções de Delegado de Polícia de 3ª Classe, Agente Policial, Perito Médico Legista, Patologia, Psiquiatria e Perito Criminal nas áreas de Biologia, Contabilidade, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Farmácia, Física, Informática, Medicina Veterinária e Química.

Pelo site da Nucepe Uespi – nucepe.uespi.br – as inscrições vão até 15 de maio, com taxas entre R$ 150,00 e R$ 200,00. A prova objetiva acontece em 10 de junho para Delegado e Agente e em 1º de julho para Perito, com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Noções de Lógica, Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Específicos, Noções de Direito, Noções de Legislação Especial, Legislação Estadual, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil e Empresarial, Direito Tributário, Legislação Especial e suas alterações, Legislação Estadual, Direitos Humanos, Criminologia e Medicina Legal, variando de acordo com o cargo. Estão previstos ainda prova escrita dissertativa, para todos; exame de saúde, para todos; teste de aptidão física, para Delegado e Agente; exame psicológico, para Delegado e Agente; investigação social, para todos; e avaliação de títulos, para Delegado. Veja os editais.

Ufla-MG

Candidatos de escolaridades média, técnica e superior podem se inscrever para disputar cargos de Técnico de Laboratório/ Análises Clínicas, Técnico de Laboratório/ Anatomia Humana, Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Bibliotecário/ Documentalista, Enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico, Médico/ Cirurgia Geral, Médico/ Urologia, Nutricionista e Técnico em Assuntos Educacionais. Os salários variam entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, mais vale-alimentação de R$ 458,00 e outros benefícios.

Com taxas entre R$ 70,00 e R$ 115,00, as inscrições acontecem até 3 de maio, no site www.prgdp.ufla.br. As provas objetivas estão previstas para 10 de junho, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Conhecimentos Específicos – Saiba mais.

Outros

Começam ainda a inscrever nesta segunda os concursos e seleções da Secretaria de Cidades de Mato Grosso, da Câmara de Santarém Novo-PA, da Prefeitura de General Carneiro-PR, da Prefeitura de Tijucas do Sul-PR, da Diretoria de Ensino da Região de Sertãozinho-SP, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), da Prefeitura de Juara-MT, da Prefeitura de Nova Serrana-MG, da Prefeitura de Santa Lúcia-PR, da Prefeitura de Armazém-SC, do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina (CRF SC), do IAMSPE de São Paulo, da Prefeitura de Curiúva-PR, da Prefeitura de Cachoeira da Prata-MG, da Prefeitura de Senador Modestino Gonçalves-MG, da Prefeitura de Juara-MT, do Instituto de Previdência de Cariacica-ES e do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto-SP.

Veja a lista completa:

Fonte: Ache Concursos.