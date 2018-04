Motociclista morre após colidir contra poste de iluminação na Sobral

A vacina contra o vírus da gripe estará disponível em todas as unidades de saúde do município de Rio Branco a partir da próxima quarta-feira, 18 de abril. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) quer vacinar ao menos 90% de cerca de 83 mil pessoas que atendem o perfil do público-alvo: crianças de 6 meses a 5 anos; pessoas com mais de 60 anos; gestantes; mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias; profissionais da saúde; professores da rede pública e particular; portadores de doenças crônicas.

No dia 23 de abril de 2018 começa a Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza, nome técnico da gripe. Trata-se estratégia do Ministério da Saúde para diminuir o impacto da gripe em todo o país mas a Prefeitura de Rio Branco está se antecipando porque o vírus H1N1 já está circulando na região. “Por isso é importante que as pessoas que estão no público-alvo procurem a unidade de saúde mais próxima para tomar a vacina”, alertou Socorro Martins, diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da SEMSA.

O comunicado da antecipação da campanha em Rio Branco foi feito na manhã desta sexta-feira-13, durante seminário sobre saúde da mulher que reuniu enfermeiros de 40 unidades básicas de saúde no auditório do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN). No mesmo ato, a SEMSA fez o repasse de 40 caixas do teste rápido de gravidez aos enfermeiros das UBS. Cada caixa contém 100 testes rápidos. Em média, uma UBS realiza três testes ao dia. “O exame serve para agilizar as consultas de pré-natal”, explicou a diretora da Área Técnica da Criança e da Mulher da SEMSA, Teresa Mont´Alverne.