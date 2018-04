Latam lança promoção de passagens do Acre ao Rio de Janeiro por R$ 655, ida e volta

Após ter a sua campanha eleitoral para a Prefeitura de Rio Branco, em 2012, marcada pelo chavão “pé no chão” – num sinal de humildade – o ex-prefeito Marcus Viana (PT) agora adota o lema “pé na estrada” na sua tentativa de sair vitorioso na disputa de outubro pelo governo do Estado. Ainda desconhecido para boa parte do eleitorado no interior, Marcus Viana terá o desafio de percorrer os 21 municípios nestes meses pré-eleitoral.

O petista tirou essa primeira semana após a renúncia do cargo de prefeito para reequilibrar as energias e arrumar as mochilas. O primeiro destino é a cidade de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Na manhã deste sábado (14) Marcus Viana se reunirá com lideranças políticas e comunitárias na quadra da Escola Célia Cabanelas.

A proposta é que o candidato à sucessão de Sebastião Viana (PT) tenha agendas como essas até o fim do período das convenções. O foco dos petistas se concentrará, sobretudo, no Vale do Juruá, a base eleitoral do adversário de Marcus, o senador Gladson Cameli (PP).

O progressista é visto como o franco favorito para se sair melhor nas urnas nas cidades do Juruá e as vizinhas Tarauacá e Feijó. A tradição da família Cameli na região é o trunfo do senador. A perspectiva é que, para amenizar essa força opositora, Marcus Viana passa algumas semanas morando em Cruzeiro do Sul.