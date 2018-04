Dois homens morrem em acidente na BR-364

Com um planejamento totalmente sustentável, o supermercado Pague Pouco da avenida Getúlio Vargas acaba de finalizar a construção do maior estacionamento solar da região norte. A conclusão do projeto se deu nesta sexta-feira, 13, e tem a finalidade de garantir a redução de 8 toneladas ao ano de emissão de gás carbônico (CO2). A empresa espera o retorno do investimento em 7 anos.

Com um investimento de 600 mil reais, ao todo foram instalados 1300 metros de placas, suficientes para a geração de 160KW de energia. O sistema de grande porte implementando no estacionamento do Pague Pouco, numa simulação, possui uma média de consumo em 500kwh/m, potência capaz de gerar energia para 33 casas.

Para o gerente de Recursos Humanos do Grupo Recol Rafael Giupponi, a responsabilidade socioambiental está intrinsecamente ligada a todo planejamento de atividades das empresas que compõem a organização.

“Dentro da nossa missão está a responsabilidade socioambiental e a excelência. Por isso, a cada dia trabalhamos com transformações e pretendemos nos tornar referência em todas as áreas no qual atuamos. Dentro deste contexto de desenvolvimento constante, estamos iniciando este projeto de geração de energia limpa, que já nasce grande, um alto investimento em tecnologia que passará a ser referência para todo o Brasil. O projeto demostra o compromisso do Grupo Recol, com a sustentabilidade e com o desenvolvimento de nossa região”, destacou o gestor.

O CEO da SLS Consultoria, Silvio Lourenço, empresa responsável pela criação e projeção do estacionamento do supermercado, falou que o grupo é movido por desafios e inovação de alta performance, e que a conclusão do estacionamento do supermercado Pague Pouco foi a certificação de que a empresa está saindo na frente, acreditando na inovação e nos benefícios de geração da própria energia.

Entenda os benefícios da cobertura sustentável para estacionamentos

Além da diminuir despesas fixas com energia elétrica no final do mês, utilizar os painéis solares em estacionamentos acarreta em diversos outros benefícios, dentre eles estão o oferecimento de novos serviços:

A energia solar captada pelas placas pode ser utilizada em outros serviços prestados pelo estabelecimento, como exemplo o carregamento da bateria de automóveis elétricos; os custos do serviço diminuem ainda mais, o que, como resultado, aumenta seu lucro e reduz o tempo de retorno sobre o investimento.