Detran vai implantar faixa elevada na rua Epaminondas Jácome, no centro da capital

O senador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nesta sexta-feira (13) que a partir do dia 3 de maio, a Gol Linhas Aéreas passa a operar um voo direto de Rio Branco para Manaus. De acordo com o parlamentar o voo sai de Manaus às 22h40 e pousa em Rio Branco às 23h35, decolando da capital acreana às 00h05 com previsão de chegada em Manaus às 2h55 da manhã (horário local).

A rota será operada por um Boeing 737 com capacidade para 175 passageiros, equipado com internet e funções de entretenimento. O trecho Rio Branco/Manaus com voo direto tem duração aproximada de 2 horas.

Cameli comemorou a notícia e disse que a iniciativa irá oferecer mais opções de voos ao povo acreano. “As viagens para Manaus com escala em Brasília e Porto Velho são demoradas. Esse voo direto oferecido ao povo do nosso Acre evita as longas escalas. Este é um ganho para o cidadão acreano que irá fazer uma viagem mais rápida e menos cansativa. Essa conectividade irá fortalecer e aproximar os dois estados”, disse ele.

De acordo com o senador, a luta em favor dos usuários da aviação civil no Acre é antiga, e como representante da população acreana sente-se grato aos diretores da Gol Linhas Aéreas por atender a mais esta solicitação, oferecendo assim mais opções de voo para os passageiros acreanos e amazonenses”, concluiu Cameli.