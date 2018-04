As mulheres pedem passagem e votos

Não é o número ideal, mas nesta eleição já se deu para notar a presença de mais mulheres qualificadas disputando nas chapas majoritárias e proporcionais dos diversos partidos. Antes entravam nas chapas só para cumprir o teto da cota feminina fixado pela justiça eleitoral. Maria das Vitórias (PSD) e Nazaré Araújo (PT) serão primeiras suplentes do Senado. Para Federal teremos Charlene Lima (PTB) – foto – Vanda Denir (PP), Rosana Nascimento (PPS), Jéssica Sales (MDB), Perpétua Almeida (PCdoB) e Antonia Lúcia (PR). Para a ALEAC, teremos as deputadas Leila Galvão (PT), Eliane Sinhasique (MDB), Maria Antonia (PROS) e Juliana Rodrigues (PRB), e mais: Temillys (PT), Meiri Serafim (MDB), Sandra Asfury (PSC), Mariazinha da BR (PHS), Loura do Crediário (PHS), Lucila Bruneta (PP), Branca (PSDB). São opções das mais diversas. Isso é bom.

GASOLINA NO FOGO

Ao determinar que nenhum PM que não esteja usando farda seja incluído no Banco de Horas Extras, o governador Tião Viana está apagando o fogo da sua briga com a PM com gasolina.

SÓ PARA QUEM SOBRA

Este tipo de posição só sobra para candidatura ao governo do Marcus Alexandre (PT).

APOSTAS NA CIDADE

As apostas no meio político são em quanto tempo o Major Rocha (PSDB) vai brigar com o Gladson Cameli (PP), caso este venha a ganhar a eleição para o governo. Façam as apostas!

FICOU NO CHEIRINHO

O PSB, definitivamente, passou a ser o partido mais importante dentro da FPA, após o PT. Indicou o empresário João Albuquerque primeiro suplente do candidato ao Senado, Ney Amorim (PT) e tem como prefeita da Capital, a Socorro Nery (PSB). O PCdoB ficou no cheirinho.

PERIGO MORA AO LADO

Depois de levar uma rasteira do PSDB na escolha do candidato a vice-governador, o médico Eduardo Veloso, deixou o ninho tucano e se filiou ao PR da Antonia Lúcia. Não será candidato a nada. Deve ter aprendido neste episódio do vice que, em política o perigo mora ao lado.

FILÉ DAS CHAPAS

As primeiras suplências das chapas da coligação que apoiará o candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), estão preenchidas. A do senador Sérgio Petecão (PSD) será a ex-deputada Maria das Vitórias (PSD) e do Márcio Bittar (MDB), a ex-deputada Antonia Sales (MDB), ambas do Juruá.

VOLTA Á POLÍTICA

Depois de mais de mais de década afastada da política, Maria das Vitórias (PSD), volta ao cenário. Vitórias foi deputada estadual e é viúva do saudoso ex-deputado federal João Tota. É uma pessoa muito querida, conhecida e respeitada no Juruá.

BELO GESTO

Ficaram muito bonitas as novas instalações do aeroporto de Rio Branco. O projeto é da arquiteta Marlúcia Cândida, que não cobrou nada pela sua elaboração. Foi um presente dado à cidade. Pelo menos esta é a informação que a coluna tem. Belo projeto e belo gesto.

APOSTANDO NO AVANTE

Caso o candidato a governador Lira Xapuri (PRTB) consiga fazer uma aliança com o AVANTE, que tem seis deputados federais, poderá ter um tempo maior no horário eleitoral gratuito. Sem a aliança só terá tempo de dizer: – meu nome é Lira. Acho-o ousado, o que é uma virtude.

DENTRO DE UM CONTEXTO

Com o carro na revisão, ontem peguei três táxis. E todos os taxistas tocaram no assunto candidatura ao governo. E foram unânimes no discurso que tem de haver “mudança” no comando do Estado. Não é nada científico, mas são opiniões dentro de um contexto.

A QUESTÃO NÃO É O CANDIDATO

A questão desta eleição, pelo que tenho escutado nas ruas não é que, o candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), seja um candidato fraco. Não é. O problema é este acúmulo de desgastes dos vinte anos dos governos petistas, que está desaguando nesta eleição.

VAI DOBRAR A PARADA?

O primeiro suplente na chapa do candidato ao Senado, Ney Amorim (PT), o João Albuquerque (PSB), doou 750 mil reais para a campanha do Tião Viana. No mínimo terá de dobrar pro Ney.

QUEM DIRIA!

A vida é um carrossel. A desembargadora Denise Bonfim, que tanto foi achincalhada pelo PT na sua honra, é quem assumirá o governo nas viagens do governador Tião Viana daqui para frente. É que os sucessores imediatos são candidatos e se assumirem, eles ficarão inelegíveis.

UMA RESPOSTA RÁPIDA

Com a chegada do verão a prefeita Socorro Nery terá que dar uma resposta rápida nesta questão dos buracos da cidade, porque a cobrança será sobre a sua gestão. É a velha história que quem casa com o viúvo cria os filhos. Este é o seu desafio prioritário.

DISCUSSÃO ESTÉRIL

É uma discussão estéril sobre o “Estatuto da Família”. Cada um faz do seu corpo o que quiser.

QUEBRA A JURA?

A ex-deputada Toinha Vieira (PSDB) manterá a jura de jamais subir num palanque com o senador Gladson Cameli (PP), mesmo com seu amigo Major Rocha (PSDB) sendo o vice? Fez a jura após Cameli não ter apoiado a sua candidatura para a prefeitura de Sena Madureira.

UMA VAGA É DO VAGNER

Nesta chapa do MDB, que tem a deputada Eliane Sinhasique (MDB), vereador Roberto Duarte (MDB), Meiri Serafim (MDB) e Vagner Sales (MDB), uma das vagas tende a ser do Vagner. Por causa da estrutura de candidato ao governo que costuma montar nas suas campanhas.

FALTA DE PAGAMENTO

O médico Carlos Beirute é quem vinha fazendo os atendimentos de otorrino no Pronto Socorro, tarefa que assumiu porque ninguém queria. Depois de quatro meses sem receber um centavo deixou de atender. O mais grave é que insistiram muito para aceitar o contrato.

NÃO SABE QUEM MANDA

Terá que recorrer à justiça, porque não se sabe quem de fato manda na Secretaria de Saúde.

FATOS NORMAIS

É um fato normal os protestos do PT contra a prisão do Lula. E também normal e legal a decretação da sua prisão pelo Juiz Federal Sérgio Moro. Tudo dentro do contexto legal.

NENHUM PROBLEMA

Se o candidato ao governo, Coronel Ulisses Araújo, teve negócios da sua empresa com os governos petistas nada tem de anormal, o fez como empresário e ganhou a licitação. Da mesma forma a família Cameli teve contratos com o governo na área da BR-364. Nenhum problema que agora estejam na oposição.

FICOU NUM IMPRENSADO

O deputado federal Sibá Machado (PT) costuma surpreender nas campanhas. Na eleição deste ano terá que surpreender muito mais, está numa chapa de Federal muito imprensada.

LÓGICA INVERTIDA

A lógica se inverteu nesta eleição. Sempre quem tem a melhor chapa de Federal é quem está no governo. Como não é candidato a nada, o governador Tião Viana se descuidou, e a chapa mais forte é a formada pelos partidos de oposição. O prejuízo maior será para o PT.

DESMONTOU O AGRESSOR

O senador Jorge Viana (PT) deu uma lição no cidadão destemperado que lhe fez agressões verbais e cujo vídeo circula na internet. Simplesmente levantou-se da mesa e o deixou falando para as paredes. O seu gesto desmontou o agressor. Tivesse tido outra reação o fato se transformaria em escândalo. Talvez fosse este teatro que quem lhe agrediu pretendia. As divergências têm que ser no campo das idéias. Este tipo de intolerância só diminui o autor.

APOSTOU ERRADO

Nesta campanha o PT apostou errado, esperava que a força do governo explodisse a chapinha dos candidatos dos partidos nanicos e estes resistiram. PT-PSB-PCdoB vão agora se esgoelar, numa verdadeira chapa da morte. Pela primeira vez os nanicos não lamberam as botas do PT.

GONZAGUINHA É ESPERTO

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) é esperto. Sentiu falta de vontade da cúpula do PSDB com a sua candidatura a deputado federal e caiu fora, disputará a reeleição, com chance de voltar. Ficou muito claro que a cena política dos tucanos não tinha seu nome no scripit de Federal.