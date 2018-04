Apostas com cash out: vale a pena usar o recurso?

As apostas esportivas proporcionam emoções a milhões de jogadores em todo o mundo. Apenas 37 países-membros da ONU proíbem este tipo de atividade. No caso do Brasil, a lei não abrange os sites de apostas internacionais, portanto, não há nenhum problema em usar este tipo de serviço. E esta forma de entretenimento ganhou grande impulso na última década com a internet. Fazer uma fezinha no seu time do coração está a apenas um clique de distância.

Os sites de apostas online oferecem uma grande variedade de opções ao usuário para apostar, seja antes do início de uma partida esportiva ou ao vivo. É possível, também, fazer apostas combinadas, isto é, combinar duas ou mais seleções em um único bilhete para aumentar a premiação.

Uma revolução nas apostas esportivas online

O cash out foi considerado uma revolução na indústria do jogo online e rapidamente caiu nas graças do público. Este recurso permite que os jogadores possam encerrar uma aposta antes mesmo do término do evento esportivo em questão. Com isso, podem reduzir o risco de um eventual prejuízo ou, em algumas situações, garantir uma parte dos lucros.

Muitos apostadores se sentem mais confortáveis em ter esta possibilidade em suas mãos. A sensação de controle dá mais liberdade ao jogador e, por esta razão, os aficionados pelo jogo online têm preferência por sites que possuam esta função. Afinal, qualquer ser humano pode se arrepender de uma determinada escolha ou mudar de opinião.

A possibilidade de encerrar uma aposta também permitiu aos usuários destes sites criarem novas estratégias. Por exemplo, é possível fazer uma aposta de que a equipe visitante será vencedora. Caso ela marque o primeiro gol, é possível utilizar o botão cash out e garantir uma parte do lucro, independente do resultado final da partida.

Se você ainda não conhece nada sobre as apostas esportivas online poderá aprender um pouco mais com uma análise do Betboo, um site que oferece apostas em diversos esportes e conta com o recurso de cash out. Mas antes de sair por aí fazendo cash out em todas as suas apostas, é bom entender em quais situações este artifício trará vantagens.

Quando vale a pena acionar o cash out?

Não existe uma resposta exata para esta pergunta. Tomemos como exemplo uma partida de futebol. Existem 22 jogadores em campo, os técnicos atuam com táticas e estratégias, a torcida faz sua pressão, o tabu em um derby alimenta a atmosfera do jogo. Tudo isso afeta um jogo de futebol e o apostador podem levar em consideração esses e muitos outros aspectos para tomar uma decisão.

Antes do jogo podemos encerrar uma aposta se recebermos a notícia que afete aquilo que se esperava da partida. Por exemplo, o fato de um jogador importante ter se lesionado, salários atrasados, brigas internas ou então, o técnico tenha escalado apenas o time reserva para entrar em campo.

Durante o jogo, se o apostador percebe que a equipe em que ele apostou está se comportando diferente do esperado, ou perceber que o adversário está mais próximo da vitória, a função cash out pode ser um bom artifício, pois é possível se antecipar a uma situação que levaria a um prejuízo.

Ainda, quando temos uma aposta combinada com várias seleções, à medida que algumas delas sejam vencedoras, é comum que o cash out pague uma boa premiação. Nessas horas, pode ser mais inteligente garantir uma boa premiação do que perder tudo caso uma das seleções do bilhete falhe.

O que importa é tomar boas decisões

Muitos acreditam que apostar online é uma brincadeira de sorte ou azar, outros provam que é um jogo de habilidades e se tornam profissionais, como o considerado maior apostador do mundo.

Existem inúmeras estatísticas disponíveis sobre esportes e, também, inúmeros meios de notícias e informações sobre eventos esportivos. Antes de decidir encerrar uma aposta através do cash out, é importante não se levar pelo impulso. A análise de números, informações e do andamento da partida darão subsídios para tomar uma boa decisão.