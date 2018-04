Populares encontram corpo em área de difícil acesso no bairro Praia do Amapá

Um Corpo foi encontrado por volta das 9h desta sexta-feira (13), em uma área de difícil acesso próximo à beira do Rio, região do bairro Praia do Amapá, em Rio Branco. Populares acionaram o Centro Integrado em Operações (Ciosp) que encaminhou uma equipe da Polícia Militar que confirmou a procedência da informação.

O corpo era de um homem que estava com os braços e as pernas estendidos para trás. A causa da morte ainda não foi constatada. Peritos do Instituto Médico Legal com o apoio de uma embarcação da Polícia Ambiental se deslocaram até a área para fazer o resgate do cadáver.

Até as 10h30 os homens ainda estavam em diligência.