Polícia Militar prende trio e apreende seis televisores no Segundo Distrito

Após pouco mais de 1h de diligências para realizar o resgate de um corpo em uma área de difícil acesso, nas proximidades do Rio Acre, região da Praia do Amapá, os peritos do Instituto Médico Legal retornaram das buscas por volta das 11h20 desta sexta-feira (13).

De acordo com o perito, Sérgio Ferreira, em uma análise preliminar, foram constatados quatro perfurações no corpo do sexo masculino, feitas por arma de fogo, além de encontrarem o cadáver com as mãos e os pés algemados em um estado de rigidez que presume ter sido desovado há menos de 1 dia.

Para o resgate foi necessário a ajuda de uma embarcação para atravessar o rio e chegar até a área de difícil acesso. O Camburão do IML realizou o resgate já nas dependências de uma fazenda, na Estrada do Amapá. Como estava sem documentação, o corpo não foi identificado.

A partir de agora, deverão ser realizados exames papiloscópicos para o processo de identificação e um inquérito policial deve ser aberto pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), para investigar os autores do crime.