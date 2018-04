Governo divulga lista de selecionados para curso de Língua Indígena no CEL

O Governo do estado do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE), divulgou nessa quinta-feira, 12, a relação dos candidatos selecionados para o primeiro curso de Língua Indígena Hãtxa Kui, matriz do povo Huni Kuin. A oficina, que será ofertada pelo Centro de Estudo de Línguas (CEL) na capital acreana, inicia no próximo dia 23 de abril.

A lista dos selecionados pode ser conferida aqui. Os candidatos convocados deverão comparecer à sede do Centro de Línguas no próximo dia 23, às 8h, para a aula inaugural, na sede do CEL, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 3030, ao lado da Saudosa Maloca. É importante que o candidato esteja portando os documentos exigidos no edital.

O curso será ofertado em formato de oficinas a 25 alunos e terá carga horária de 20 horas.

Centro de Estudo de Línguas

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) é referência no ensino gratuito de idiomas para alunos da rede pública. De acordo com a coordenadora, Claudenice dos Santos, este é o primeiro de uma série de seis cursos. As próximas línguas a serem ofertadas serão: Manchineri, Jaminawá, Madirra, Ashaninka e Kaxinawa.

“A principal importância na oferta do curso de língua indígena é a valorização e a preservação da língua e, com ela, a cultura e a nossa história”, explica a coordenadora.

Educação indígena

Essa ação, desenvolvida agora em Rio Branco, é uma entre tantas outras na área de educação indígena. O governo do Estado oferta, por meio da Secretaria de Educação e Esporte (SEE), aula para 132 escolas nas terras indígenas. São 5.400 alunos e 524 professores desenvolvendo o ensino e a cultura nas aldeias.

Além disso, o programa de alfabetização Quero Ler tem uma turma específica para os povos indígenas. O programa contempla 34 terras indígenas em 12 municípios acreanos, tendo 212 turmas para beneficiar diretamente 2.120 alunos.