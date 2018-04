Atlético Acreano lança passaporte para o torcedor assistir jogos da série C

Com objetivo de aumentar o número de pessoas cadastradas, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Acre (Hemoacre), iniciou na última terça-feira, 10, ações pontuais para cadastrar novos doadores de medula óssea, em parceria com o Instituto Nacional de Apoio à Vida (INVIDA) e Rotary Clube.

Nesta quinta-feira, 12, a ação foi realizada na FAAO nos períodos da tarde e da noite. Durante as atividades, foram cadastradas 230 pessoas. Nesta sexta-feira, 13, haverá mais uma ação e a previsão é de que, ao concluir a atividade externa, que será das 8 às 12 horas, no Ministério Público do Estado (MPE), mais 100 pessoas façam parte da lista de possíveis doadores.

Mel Silva é servidora pública e trabalha na brinquedoteca do Hospital do Câncer (HC). Ela já participa pela quarta vez como voluntária das ações para aumentar o número de doadores. “Sei da necessidade de mais amostras de DNA, por isso me disponho a ajudar para que as pessoas que necessitam tenham mais chances de encontrar um doador compatível”, destaca a voluntária.

Para doação

Os interessados devem ter entre 18 e 55 anos, boa saúde e não apresentar doenças, como as infecciosas ou hematológicas por exemplo, e apresentar documento oficial de identidade com foto, além de preencher os formulários de ficha de identificação do candidato e termo de consentimento.

O transplante de medula óssea é um dos tratamentos recomendados para pessoas com leucemias, linfomas, anemias graves ou congênitas, hemoglobinopatias, entre outras doenças que afetam as células do sangue.

Para se cadastrar como doador, basta procurar o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Acre (Hemoacre), localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2787 – Bosque, Rio Branco, próximo ao Teatro Plácido de Castro (Teatrão).