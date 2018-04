Adolescente de 17 anos é assassinada pelo namorado no município de Cruzeiro do Sul

O empresário João Albuquerque, dono da maior empresa de construção civil do Acre, a Albuquerque Engenharia, foi recebido com festa em um ato político promovido pelo PSB na manhã desta sexta (13), em sua sede, em Rio Branco.

Suplente na chapa ao senado encabeçada pelo deputado estadual Ney Amorim (PT), Albuquerque foi festejado por todas as lideranças políticas que discursaram no evento.

Estiveram no ato a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, o deputado federal César Messias, o estadual Manoel Moraes, a chefe da Casa Civil Marcia Regina, representantes de partidos que integram a FPA e militantes.

Ney Amorim contou como aconteceu a ida do empresário para o PSB e as muitas reuniões até que João Albuquerque aceitasse o convite para compor a chapa. ¨ O João pediu um tempo para conversar com a família e com amigos. Depois, numa reunião lá na FIEAC, com mais de cinquenta pessoas ele disse e falou que entrava no projeto porque acredita na causa e envolveu todo o seu grupo nessa empreitada¨, lembrou Amorim.

O presidente regional do PSB, Rivamar Guedes, destacou como de grande importância a filiação do empresário e anunciou que o partido vai para a disputa proporcional com quarenta pré candidatos.

Último a falar, Albuquerque agradeceu as manifestações de apoio e carinho. Disse que a decisão foi tomada em consenso com a família e que espera poder colaborar de forma positiva com a campanha que vem pela frente.

João Albuquerque foi presidente da Federação das Indústrias do Acre por oito anos e há vinte integra o Conselho da Confederação Nacional das Indústrias.