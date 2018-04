Trio do Amazonas apita Atlético Acreano x Remo pelo Brasileiro série C

A CBF confirmou a arbitragem para a rodada de abertura da série C do Brasileiro e um trio amazonense vem apitar a estréia do Atlético Acreano na competição diante do Remo, segunda-feira dia 16, às 21h15 (horário de Brasília) na Arena da Floresta

Veja escalação abaixo:

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior

Assistentes: Uesclei Regison Pereira dos Santos – AM (CBF) e Anne Kesy Gomes de Sa – AM (CBF)

com Fabio Santos de Santana – AC (CBF) como árbitro assistente e Gilsomar Lopes da Silva – AC (CBF) como analista de campo.

Atlético contratou apenas um um reforço

Depois de fracassar na busca pelo tri campeonato estadual , o Atlético trouxe apenas um reforço para a série C: o goleiro Ruan, que estava no futebol maranhense. O técnico Álvaro Miguéis aposta na força do quarteto ofensivo formado por Polaco, Eduardo, Rafael e Neto.

Eduardo e Polaco estavam machucados, mas já estão recuperados. Rafael e Neto vinham atuando. Outra aposta do time alvi celeste é o retrospecto dentro de casa. Na série D do ano passado, o Galo não perdeu nenhuma partida como mandante e fora, foi o time que mais pontuou.

Quase uma Copa do Nordeste

O Atlético Acreano vai disputar um espécie de Copa do Nordeste na primeira fase da série C. Com exceção do Remo, adversário de segunda-feira, todos os demais jogos do Galo serão contra adversários do nordeste, três deles de grande tradição no futebol nacional: Náutico, Santa Cruz e ABC.

Depois da estréia, o time acreano foi enfrentar três adversários pernambucanos, Salgueiro, Náutico e Santa Cruz, e também será a equipe que fará os maiores deslocamentos entre um jogo e outro.

As desgastantes viagens preocupam a diretoria do Galo do Acre, mas por causa da geografia adversa, o time não tem outra opção senão encarar seguidas horas de viagem tendo o nordeste sempre como destino.