Socorro Neri se reúne com vereadores de oposição da Câmara Municipal

Em sua estratégia de tentar combater a violência com dados estatísticos e mídia, o governo de Sebastião Viana (PT) vem comemorando uma possível redução nos índices de mortes violentas no primeiro trimestre do ano. Segundo os dados oficiais, tabulados pelo próprio Palácio Rio Branco, sete dos 22 municípios acreanos não registraram assassinatos entre janeiro e março.

Ao se olhar os resultados, porém, se vê que o não registro de homicídios se deu sobretudo nos municípios mais pacatos, alguns deles isolados, de baixíssima densidade populacional, em que a ocorrência de violência chega a ser quase exceção, e não regra. É o caso de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, cidades onde o acesso só é possível via aérea ou fluvial.

O mesmo feito não se obteve nas também isoladas Santa Rosa do Purus e Jordão. Manoel Urbano e Acrelândia estão entre as sete cidades sem mortes violentas no primeiro trimestre. Chama a atenção pelo bom desempenho os municípios que estão na zona vermelha da área de fronteira com a Bolívia e o Peru.

Rota do tráfico internacional de drogas e numa localização estratégica para as facções criminosas, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia ficaram livres, segundo o governo, do registro de homicídios no começo de 2018.