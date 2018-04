Servidores denunciam situação precária de UTI e falta de soro no Hospital da Criança

Indignados com as condições estruturais do Hospital da Criança, em Rio Branco, servidores da unidade de saúde denunciaram na manhã desta quinta-feira (12) e divulgaram fotos da situação precária da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mostrando o forro com infiltrações, buracos e parede cimentada sem pintura. Eles denunciam ainda a falta de soro para as crianças internadas no local.

Pedindo para não ser identificada por medo de represálias, uma enfermeira informa que “os pacientes é que têm que comprar soro e medicamentos, porque lá não tem. Os pais reclamam, mas não podemos fazer muita coisa, além de prestar solidariedade e tentar fazer o melhor com a pouca condição que vem sendo oferecida pelos gestores da Secretaria de Saúde”, diz a profissional.

Segundo os denunciantes, as más condições para tratar os pacientes é de conhecimento da direção do Hospital da Criança. Eles reclamam da estrutura física do prédio e afirmam que é preciso improvisar para trabalhar na enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e para conseguir manter o atendimento em meio a equipamentos de péssimas qualidades e falta de medicamentos.

Os denunciantes esperam que a denúncia chegue ao Ministério Público Estadual, para que providências sejam adotadas, para evitar possíveis processos e acusações de negligência contra os profissionais que desempenham suas funções diariamente no hospital de atendimento especializado à criança que precisa de uma reforma, equipamentos e medicamentos para os pacientes.