Raimundinho da Saúde ameaça romper com a FPA em discurso da tribuna da Aleac

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Olá, meus três leitores! Que saudade danada. Eu já fiz que tudo, mas ela não passa com nada que não seja um bom bate papo com vocês. A propósito vocês já levaram uma bola nas costas? Espero que não, porque o deputado Raimundinho da Saúde (Podemos) não gostou nenhum pouco de sentir que vem levando bola nas costas de seus aliados. Revoltado com o que ele classifica como “trairagem e covardia de certas pessoas, o deputado usou a tribuna da Aleac para ameaçar se retirar da Frente Popular do Acre (FPA) e do bloco de apoio da pré-candidatura de Marcus Viana (PT) ao governo do Acre. Apesar das vezes que Raimundinho da Saúde se posicionou contra as propostas da administração petista e contra o próprio governador Sebastião Viana, do PT, ele tem uma considerável densidade política que poderá fazer falta na contagem dos votos do candidato petista.

Além de se eleger como um dos deputados bem votados na FPA, Raimundinho da Saúde provou que sabe fazer política, já que conseguiu eleger o irmão, Railson Correia (Podemos), como um dos vereadores mais bem votados da capital. Bobo ele não é. “Bola nas cotas nosso grupo não aceita. Hoje vamos decidir o que o nosso grupo vai fazer politicamente. Nós temos dentro do nosso grupo pessoas qualificadas. Pessoas que começamos há mais de 12 anos, quando discutíamos política com cinco ou seis pessoas. Hoje quando chamamos para uma conversa mínima — pode ser qualquer dia qualquer hora — a gente consegue reunir mais de 300 pessoas. Não vamos aceitar trairagem, covardia de certas pessoas”. Só faltou o deputado unir os dois dedos indicadores e pedir para os cardeais da FPA partirem para ficarem definitivamente de mal no pleito eleitoral deste ano.

O que é isso, Jairo Carvalho?



O deputado Jairo Carvalho (PSD) fez uma analogia difícil de entender sobre os pré-candidatos ao governo do Acre, Gladson Cameli (PP) e Marcus Viana (PT). Carvalho começou citando a história dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus Cristo, que o ladrão que estava à esquerda duvidou de Jesus, já o ladrão que estava à direita disse: “rapaz, tu estando na mesma condenação e ainda não temes a Deus. Olhando para Jesus Disse: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino . E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso”. Logo em seguida o parlamentar explanou que “no Estado do Acre que temos dois pré-candidatos ao governo que têm muita coisa em comum. Os dois são engenheiros”. Afinal, qual seria a relação dos dois ladrões citados na história bíblica com os pré-candidatos Gladson Cameli e Marcus Viana?

Semelhanças de Marcus e Flaviano



Jairo Carvalho completou sua linha de raciocínio fazendo outra comparação. Desta vez o personagem não foi nenhum ladrão citado na Bíblia Sagrada. O deputado afirma que a trajetória de Marcus Viana seria muito parecida com a de Flaviano Melo (MDB) quando esteve à frente da prefeitura de Rio Branco. “Marcus Alexandre, que abandonou a prefeitura, eu acredito que vai ter o mesmo fim que Flaviano Melo teve quando ganhou para prefeito e inventou de querer ser governador. Na terceiriza linha de análise do pronunciamento, em bom ‘acreanês’, Carvalho sapecou: “Eu estive pensando e analisando, o senhor Marcus Viana foi um dos responsáveis pelos gastos de 2 bilhões na BR. O serviço não prestou e colocaram culpa no solo, na distância. Basta ter recursos e tecnologia que faz asfalto até nomeio do mar”. Que é isso, deputado Jairo Carvalho?

Preparando a reeleição

Apesar de figurar como um dos seis deputados da coligação que vem sendo considerada como “a chapa da morte”, reunindo PRB, Podemos e PROS, o deputado estadual André Vale (PRB) acredita que o trabalho que vem desenvolvendo em suas bases políticas poderá garantir sua reeleição. Vale foi eleito pelo PRP, mas alegando não ter uma boa convivência com a direção do partido, mudou para o PRB ao lado da deputada Doutora Juliana Rodrigues. Ele reconhece as dificuldades em disputar em um grupo com deputados com grande densidade de votos, “mas tenho trabalhado muito junto a todas as comunidades, apresentando indicações, levando reivindicações ao executivo estadual e apoiando iniciativas de inclusão. A atuação de um deputado é mais ampla que simplesmente levar denúncias para a tribuna. Eu procuro as soluções”.

As injustiças contra Lula e a saúde pública do Acre



“O governador Sebastião Viana tem se preocupado demais com o que ele acredita que são injustiças cometidas contra o ex-presidente Lula e se preocupado de menos com o sistema de saúde do Acre”. A frase é do deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Para o tucano, enquanto o chefe do executivo dedica grande parte de seu tempo com um aliado condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, os pacientes que dependem do sistema público de saúde estão sendo condenados a conviver com a falta de remédios, equipamentos quebrados, deficiência no atendimento, sucateamento de hospitais e as obras inacabadas de hospitais em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia. “Ele deveria renunciar o mandato e se dedicar exclusivamente a defesa do Lula, já que um homem acusado de diversos crimes é mais importantes que toda a população de um Estado”, diz Gonzaga.

De Daniel Zen para “a coxinhada vestida de

canarinho e seguidora de patos de borracha infláveis”

Gostei tanto do discurso do líder do governo na Aleac, Daniel Zen (PT), que vou usar o espaço do blog para compartilhar com meus três leitores. Quem não gostar poder encaminhar a resposta que o espaço mais democrático da imprensa acreana fará questão de publicar. Liam a defesa que Zen faz do ex-presidente Lula, um político que de acordo com a militância petista estaria sendo injustiçado pelo juiz Sergio Moro, que o condenou a nove anos e meio, a 8ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) manteve a condenação e aumentou para 12 anos e 1 mês a pena e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que negaram o pedido de Hábeas Corpus para Lula recorrer em liberdade em todas as instâncias.

Durma com esse barulho seus coxinhas:

Agora que Lula está preso e nenhum outro político de larga envergadura está (e nem estará, a exceção do cleptomaníaco do Sérgio Cabral e do psicopata do Eduardo Cunha) a coxinhada vestida de canarinho e seguidora de patos de borracha infláveis (o que tem de pior no universo da direitalha brasileira), que fica buscando argumentos e justificativas pra todo tipo de abuso e arbítrio praticado pelos seus, afirmam que Temer, Jucá, Padilha, Aécio, Alckmim, Serra etc só não estão presos porque detém “foro privilegiado”.

Pois bem. FHC não detém foro privilegiado há mais de uma década. Mas, detém a posse (é, no mínimo, usufrutuário) de um apartamento na Avenue Foch, em Paris, que supostamente ganhou de “presente” de empreiteiros e que custa umas 50 vezes mais que o valor do tal triplex do Guarujá, para cuja compra ele teria de acumular o salário de Presidente da República e de professor universitário por uns 200 anos… E não está preso. Aliás, nunca foi sequer investigado, nem julgado, o que dirá condenado…

E não o foi (e nem nunca o será) porque faz parte de uma elite corporativista, que se protege de tudo e de todos: neto de marechal e filho de general do Exército, foi professor universitário. Lula é pobre, nascido e criado pobre. Por ter sentido a dor e o sofrimento da fome e da miséria, foi o que mais fez pelos pobres.

Mas, tem gente que prefere defender aqueles que lhe oprimem do que se libertar dos grilhões que lhe prendem, física e psicológicamente… Ficam repetindo, igual papagaio, os mantras que são vomitados pela imprensa familiar, tradicional, conservadora e sonegadora de impostos do país, associada às forças dominantes da sociedade, em conluio com parcela viciada do Judiciário, Ministério Público e Polícias.

Ante um absurdo jurídico-midiático, preferem se valer do argumento de autoridade do que da autoridade do argumento: “se você acha que entende mais de direito e de processo penal do que 01 juiz federal, 03 desembargadores federais, 05 ministros do STJ e 06 ministros do STF então corre para o próximo concurso porque você é um gênio perdido do direito brasileiro.” Risível, de tão ridículo…

Afirmam que aplaudem a prisão de Lula porque defendem punição para todo e qualquer corrupto, independente de partido. Mas, não entram no mérito dos abusos de autoridade, da carência de provas e das ilegalidades, formais e materiais, cometidas nos processos contra Lula (nem têm capacidade para isso) e não ousam vestir suas “amarelinhas”, bater panelas ou sair às ruas em protesto quando as notícias de corrupção ocorrem em desfavor dos seus.

Querem enganar quem? Biltres, infames, pusilânimes…