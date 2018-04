Oca reduz atendimento a partir da próxima segunda-feira (16); saiba mais

O Curso de Artes Cênicas: teatro da UFAC ofertará uma programação intensa para toda a comunidade no ano de 2018 com o lançamento do seu Programa de Extensão 2018.

A proposta do Projeto é oportunizar o acesso a bens culturais de qualidade para a população de Rio Branco, por meio da oferta de cursos livres e formação continuada para professores da rede de ensino do Estado.

O mês de abril já começa com a I Mostra de processos do Curso de Artes Cênicas: teatro e II Semana de Recepção dos Discentes do Curso de Artes Cênicas: teatro que traz uma grande variedade de experimentos cênicos e oficinas para o Campus da UFAC em Rio Branco. Para obter mais informações acompanhe nossa página no Facebook www.facebook.com/teatroufacoficial/.

Confira a programação de Abril

18h – Sábados – Mambembe (Écio Cunha/ Flávio Lofêgo e Micael Côrtes – Turma 16)

A peça “O Mambembe”, do dramaturgo brasileiro Arthur de Azevedo, é centrado nas personagens Laudelina, mocinha que deseja ser atriz, e Frazão, o empresário do grupo mambembe. Paródia de melodramas, faz uma crítica contundente ao descaso dos governantes para com a arte dramática.

18h – Domingos – Uma lição Longe Demais (Micael Côrtes – Grupo Candeeiro). A peça do dramaturgo brasileiro Zeno Wilde traz a dura realidade da violência dentro e fora da sala de aula a qual estão expostos alunos e professores.

Curso de Teatro para Crianças e Adolescentes (7 à 12 anos)

Todas as sextas-feiras das 8h30 às 11h30. Gratuito, no Laboratório Teatral 2 do Curso de Artes Cênicas da UFAC. Inscrições de 10 à 15/04/2018 no site:

https://goo.gl/forms/belzP5QvCnxAFJgp1

Grupo de Estudos do Núcleo Embiricica de Investigação Contemporânea de Cenas (adulto).

Todas as quintas-feiras das 8h30 às 11h30, gratuito, no Laboratório Teatral 2 do Curso de Artes Cênicas da UFAC.

12/04 Quinta-feira

10:30|12:00 – Palestra sobre doação de medula ( equipe da PRODGEP/Profa. Lucy)

13:30|14:20 – O Cangaceiro Laboratório Teatral

14:20|16:20 – Oficina Meu Lugar (Nolram Rocha) Laboratório Teatral 2

16:20|16:40 – Intervalo

16:40|17:40 – Oficina de Jogos e Brincadeiras (Turma 2017) – Laboratório Teatral

17:40|18:40 – A farra dos Inimigos do povo (Flávio Lofêgo) – Anfiteatro Garibaldi Brasil

19:00|19:50 – Agreste (Matheus Filgueira) Laboratório Teatral 3

20:00 – II Social do Candeeiro Centro de Convivência UFAC – Antigo RU

13/04 Sexta-feira

13:30|16:30 – Oficina de Jogos Teatrais (Hysnaip Moura) Laboratório Teatral

16:30|17:00 – Intervalo

17:00|18:00 – Sr. Keurner – (Luiz Humberto Garcia/ Turma 2016) Laboratório Teatral

18:00|18:30 – Minha Causa de Morte (Grupo Candeeiro) Laboratório Teatral

19:30 – Ana Morre Hoje ( Humberto Issao e Luiz Humberto Garcia) – Bloco de Artes Cênicas

14/04 Sábado

13:30|16:00 – Apresentação dos curta-metragens /Café Cinema (Lit. Dramática e Cinema) – Bloco de Artes Cênicas

15:30 – A Lenda do Sapo Encantado – Prof Luiz Humberto Garcia(Evento Externo -Educandário)

16:00|17:00 – Programação Surpresa

18:00 – Mambembe – Écio Rogério da Cunha, Flávio Lofêgo e Micael Côrtes – Anfiteatro Garibaldi Brasil

15/04 Domingo

18:00 – Uma Lição Longe Demais – Grupo Candeeiro – Anfiteatro Garibaldi Brasil