Obras do Aeroporto Plácido de Castro são entregues em Rio Branco

As obras de ampliação do terminal de passageiros e da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco (AC), foram entregue nesta quinta-feira, dia 12, pelo ministro dos Transportes, Protos e Aviação Civil, Valter Melo, durante cerimônia no aeroporto.

O evento recebeu autoridades da União, Estado e Município. As obras duraram mais de dois anos, e foram investidos R$ 178 milhões, sendo R$ 43,2 milhões apenas para os serviços de ampliação do terminal de passageiros. Os outros R$ 135 milhões foram gastos para a recuperação completa da pista.

“Essa reforma dobra a capacidade do aeroporto, e dá mais conforme para a população do estado do acre. Isso fomenta o turismo, e é mais uma obra do Programa Avançar. São quase dois anos de governo Michel Temer, e agora estamos conseguindo colher os frutos desse trabalho”, frisou o ministro.

Questionamos sobre a importância da obra, o governador do Acre, Sebastião Viana, disse que a obra representa uma nova oportunidade para integrar o Acre ao marcado andino, e citou os mais de R$ 142 milhões de habitantes desses países. Ele também disse que o Estado tem trabalhado para aumentar o número de voos na cidade.

“Essa obra assenta um novo caminho para a economia do estado, porque ela nos permite uma integração com o mercado andino. Podemos ter lima integração com os nossos irmãos. Ganha o Acre, ganha o Brasil e ganha a América Andina numa possível futura integração. Uma obra que dá qualidade e segurança para os usuários da aviação”, disse.

Investimentos tornam aeroporto mais moderno

As intervenções tornam o Aeroporto Internacional Plácido de Castro um dos mais moderno do país, com aumento na capacidade de operação e atendimento. O terminal de passageiros ficou três vezes maior, aumentando de 1,3 milhão para 2,4 milhões a capacidade para passageiros.

As salas de embarque e desembarque doméstico também ficam mais amplas e o espaço para a mesma operação porém internacional também foi ampliado. Na parte interna do terminal foram instaladas duas escadas rolantes, mais uma esteira de bagagens, um elevador e novas posições para check-in.

Na pista, segundo a INFRAERO, o investimentos permitiu a substituição da base do pavimento e a aplicação de novo pavimento de asfalto. As obras foram iniciadas em outubro de 2014 e concluídas no ano passado. Hoje, o aeroporto opera com vôos diários para Cruzeiro do Sul (AC), Porto Velho (RO), Brasília (DF), Manaus (AM) e Guarulhos(SP).