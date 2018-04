Nas alturas! Acre tem a terceira passagem aérea mais cara entre todos os estados

O valor médio dos bilhetes aéreos pagos pelos passageiros do Acre custou em janeiro deste ano R$ 622,40. É o terceiro valor mais alto entre todos os estados da federação. Em primeiro lugar vem Roraima (R$ 670,93) e em segundo aparece Rondônia (630,50). Os números fazem parte dos Indicadores do Mercado do Transporte Aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Segundo o levantamento, os passageiros de Santa Catarina pagaram o menor valor em janeiro de 2018 (R$ 314,17). O valor médio no Brasil foi de R$ 396,66. O valor é calculado pela ANAC de acordo com o valor pago por todos os passageiros de avião das companhias Azul, LATAM, Gol, Passaredo e MAP Linhas Aéreas.

O valor médio pago pelos passageiros de Cruzeiro do Sul, onde apenas a Gol oferece voos, foi de R$ 534,11, menor que a média do estado. Isso ocorre em função de a maioria das passagens de Cruzeiro do Sul ser para Rio Branco, trecho mais em conta em relação aos destinos de maior distância. Já o valor médio do bilhete aéreo em Rio Branco, onde operam Gol e LATAM (novo nome da TAM), foi de R$ 612,16 em janeiro deste ano.

Segundo o estudo da ANAC, a companhia Gol vendeu as passagens pelo menor valor no Acre (R$ 615,84), seguida pela LATAM (R$ 637,28). O custo alto dos bilhetes do Acre é resultado da concentração do mercado em duas companhias. Além disso, a alíquota do ICMS do querosene da aviação no Acre é de 25%. Segundo as companhias, o combustível representa mais de 50% dos custos operacionais de uma aeronave.

ECONOMIA

Uma das formas de economizar nas passagens aéreas é a compra com pelo menos 30 dias antes da data da viagem. A outra forma de economizar é fazer a emissão das passagens aéreas com milhas que estão sendo vendidas no mercado. No site da Max Milhas, empresa especializada na venda de passagens aéreas com descontos especiais, é possível comprar os bilhetes do Acre com descontos de até 50%. Basta fazer a pesquisa nos links abaixo.

ENCONTRE AQUI AS OFERTAS DA GOL

FAÇA AQUI A SUA COTAÇÃO E GARANTA PASSAGENS AÉREAS COM 50% DE DESCONTO

FONTE: TUDO VIAGEM