Defensoria Pública diz que PL do Estatuto da Família aprovado em Rio Branco afronta à Constituição Federal

O espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah, da Companhia de Comédia “Os Melhores do Mundo”, retorna a Rio Branco (AC) no próximo dia 22 de abril (domingo). A história mostra a saga do protagonista vivido por Gustavo Pipo para guiar seu povo à terra de Godah.

Durante a jornada pelo deserto, o protagonista se encontra com personagens históricos, como o Rei Cézar da Grécia, o Diabo e o anjo. Nesta edição da turnê, os fãs poderão matar a saudade do saudoso Chico Anysio (1931-2012) numa gravação em que ele empresta sua voz a Deus.

O espetáculo acontecerá, por enquanto, em apenas em um único horário, às 19h, no auditório da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO). Esta é a terceira vez que o grupo teatral se apresenta em Rio Branco. A primeira apresentação ocorreu em 2010, com o mesmo espetáculo e a segunda, em 2015, o grupo apresentou o famoso “Noticias Populares”.

No elenco estão Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Victor Leal, Welder Rodrigues e Ricardo Pipo.

As vendas on line já estão disponíveis neste link ou nos pontos de vendas: Loja K & K Bijoux (do Centro) e Livraria Nobel do Via Verde Shopping. Valor do 1º lote: R$ 80,00 inteira (ainda disponível) e R$ 40,00 meia (esgotados). Valores 2º lote: R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia.