Agente preso por associação ao tráfico é liberado em audiência de custódia

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehab), firmará nesta quinta feira, 12, convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com o objetivo de oferecer qualificação profissional aos moradores da Cidade do Povo, através de cursos de panificação e conserto de motos e bicicletas, para famílias de baixa renda.

O Termo de Cooperação será firmada a partir das 9h desta quinta (12), na Escola de Formação Profissional Campus Pereira, na Cidade do Povo. Essa é a segunda etapa dos projetos sociais desenvolvidos pela Sehab na Cidade do Povo, que contam com apoio da Caixa Econômica Federal (CEF). Além desses, outros serão desenvolvidos incluindo diversos cursos em várias modalidades, para isso a Sehab conta, além do Senai, com o apoio do Instituto Dom Moacir (IDM) e Fundação Elias Mansour (FEM).