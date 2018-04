Pastor é preso suspeito de pedofilia após pedir nudes para “quebrar maldição” de menina

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares publicou no Diário Oficial da União de 11 de abril que vai reabrir as inscrições do concurso público (concurso EBSERH) que visa preencher 1.191 vagas em vários cargos de níveis médio, técnico e superior em 35 hospitais universitários federais, além da sede da estatal, que é vinculada ao Ministério da Educação. O novo prazo vai das 10 horas de 11 de abril às 18 horas do dia 12 de abril de 2018 (horário oficial de Brasília/DF) – veja.

A seleção é coordenada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e no ato da inscrição o candidato pode escolher até três locais para trabalhar.

O edital 02/2018 oferece 339 vagas na área Médica para especialidades de Cardiologia, Cardiologia/ Eletrofisiologia Clínica Invasiva, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia-Geral, Cirurgia Plástica, Diagnóstico por Imagem/ Ultrassonografia Geral, Ecografia Vascular com Doppler, Gastroenterologia Pediátrica, Genética Médica, Geriatria, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Infectologia, Infectologia Pediátrica, Medicina do Adolescente, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Neonatologia, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Neurofisiologia Clínica, Nutrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pneumologia Pediátrica, Psiquiatria, Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia, Urologia, Anestesiologia, entre outras especialidades.

O edital 03/2018 foi retificado e agora tem 708 vagas na área Assistencial nos cargos de Assistente Social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Nutricionista, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Biomédico, Farmacêutico, Psicólogo, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Citopatologia, Técnico em Farmácia, Tecnólogo em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, Pedagogo, Cirurgião Dentista, Físico, Biólogo, Técnico em Necrópsia, Profissional de Educação Física e Terapeuta Ocupacional.

E por fim, o edital 04/2018 tem 144 vagas na área Administrativa em cargos de Arquiteto, Analista Administrativo/Contabilidade, Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Informática, Administração, Gestão Hospitalar, Analista de Tecnologia da Informação, Engenheiro Clínico, Biblioteconomia, Relações Públicas, Jornalista, Técnico em Segurança do Trabalho, Analista Administrativo/Qualquer Nível Superior, Engenheiro Civil, Economia, Advogado e Estatístico.

Os salários dos cargos variam entre R$ 2.031,19 e R$ 9.687,39, por jornadas de trabalho de 24, 30, 36 ou 40 horas por semana. Veja os três editais aqui no site.

Inscrição EBSERH

As inscrições no concurso podem ser feitas até as 18 horas do dia 12 de abril de 2018, somente via internet, no endereço eletrônico do Cespe – www.cespe.unb.br/concursos/. As taxas de participação variam entre R$ 76,00 e R$ 252,00.

Provas

O concurso será composto de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos.

As provas objetivas serão realizadas no dia 06 de maio de 2018 nas cidades de Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia (GO), São Luís (MA), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Uberaba (MG), Belém (PA), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), João Pessoa (PB), Curitiba (PR), Petrolina (PE), Recife (PE), Teresina (PI), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Santa Cruz (RN), Pelotas (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Florianópolis (SC), São Carlos (SP), São Paulo (SP), Aracaju (SE), Lagarto (SE) e Araguaína (TO). Os locais e horários serão divulgados no dia 26 de abril, pelo site da organizadora.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, nos endereços eletrônicos acima citados a partir das 19 horas do dia 9 de maio.

O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Edital Concurso EBSERH 02/2018

Fonte: Ache Concursos.