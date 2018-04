Léo de Brito sugere e deputados do PT usam sobrenome ‘Lula’ para protestar no painel da Câmara

O deputado federal Léo de Brito sugeriu e os parlamentares petistas passam a usar o sobrenome “Lula” a partir desta semana para protestar contra a prisão dos ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em primeira e segunda instâncias acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. O objetivo do petistas acreano é usar o painel eletrônico onde aparecem os nomes dos parlamentares no plenário da Câmara para realizar um tipo de manifestação em favor do cardeal do PT, preso na sede da Polícia Federal.

Segundo informações do portal Direto do Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ainda precisa chancelar as mudanças. Caso os ofícios encaminhados a Maia sejam deferidos, o nome de Lula também constará no painel da Casa anexado aos nomes dos deputados de seu partido. “Ao incorporarmos Lula em nossos nomes parlamentares, vamos contribuir para denunciar aos brasileiros e ao mundo a injustiça cometida contra Lula”, afirma Leo de Brito, um dos defensores ferrenhos do ex-presidente Lula.

A mesma medida deveria ser adotada pelos vereadores e deputados estaduais, mas no Acre, o líder do Partido dos Trabalhadores na Alec, o deputado Lourival Marques disse que os deputados estaduais petistas deverão manter seus nomes parlamentares sem alteração para “Lula da Silva”. “Eles decidiram fazer isso em Brasília porque lá tem o painel no Congresso onde aparecem os nomes de todos os deputados, possibilitando uma visibilidade para o protesto chamar atenção para a questão da prisão do Lula. Aqui nós não temos”, disse Lourival Marques.

Apesar de os parlamentares estaduais do Acre descartarem anexar o sobrenome ‘Lula”, o líder do governo na Casa, Daniel Zen (PT) não descarta que a bancada do PT possa encaminhar um ofício a Mesa Diretora da Aleac para que seja feita a leitura durante a apresentação das pautas. Na primeira sessão ordinária da Casa esta semana, Zen fez leu artigos de sua autoria onde ele demonstra revolta contra quem aplaude a prisão de Lula, a quem ele se refere como “coxinhada vestida de canarinho e seguidora de patos de borracha infláveis”.