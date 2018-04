Governo abre Processo Seletivo para cargos de nível superior no Instituto de Administração Penitenciária do Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Gestão Administrativa (SGA) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de profissionais de nível superior, com salários superiores a R$ 4 mil, conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira, 10.

O Processo Seletivo Simplificado visa suprir as carências de natureza temporária no âmbito do Convênio SINCOV nº 822627/2015/GAB-DEPEN/IAPEN, para a implantação de Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas no Instituto de Administração Penitenciaria.

As inscrições ocorrerão no período de 11 a 20 de abril de 2018, a partir das 11 horas, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br. No último dia, as inscrições no site se encerrarão às 9 horas e a entrega dos documentos nas mesas receptoras às 12 horas.

Os candidatos concorrerão ao preenchimento de duas vagas para o município de Rio Branco, sendo uma para Assistente Social e outra para Psicólogo, devendo ser providas de acordo com a disponibilidade orçamentária do Estado e limites legais.

O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital compreenderá três fases, através da analise curricular, prova oral e investigação criminal e social. Os candidatos poderão interpor Recurso Administrativo no prazo máximo de dois dias após a publicação do resultado das três etapas do Processo Simplificado no Diário Oficial do Estado do Acre.

Confira o Edital