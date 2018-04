Facebook lança ferramenta que informa se dados de usuário foram vazados; faça o teste e descubra

Os 443.117 brasileiros que tiveram informações pessoais vazadas pelo Facebook poderão saber se tiveram seus dados compartilhados com a Cambridge Analytica. O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou a criação de uma ferramenta na rede social que informa se as informações do usuário foram vazadas.

Depois do anúncio, a notícia imediatamente viralizou no Twitter com usuários comentando sobre a novidade. A ferramenta, com possibilidade de ser conectada por esse link, tem um texto explicando sua serventia e oferece redirecionamento para que seja visto os planos de ações da rede social para resolver os transtornos.

O aplicativo intitulado “This Is Your Digital Life”, da Cambridge Analytica, capturou dados de usuários que foram usados pela equipe de Donald Trump na campanha presidencial dos Estados Unidos, em 2016, e no plebicito do Brexit, no Reino Unido, que decidiu da saída dos britânicos da União Europeia. A Cambridge Analytica também influenciou em eleições de outros países.

O vazamento de dados de usuários do Facebook para a Cambridge Analytica levou à abertura de investigação pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês). O episódio gerou reações também no Brasil. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu um inquérito civil para apurar eventuais irregularidades, violações à privacidade e prejuízos aos internautas brasileiros.

