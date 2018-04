Em 10 anos, capital registra queda nos índices de mortalidade infantil

O núcleo da Delegacia de Repreensão ao Entorpecente (Dre), recém inaugurado no município de Cruzeiro do Sul, realizou nesta terça-feira (10), a sua primeira operação que resultou na apreensão de um menor com 5 kg de produto entorpecente.

Simultaneamente também no trevo de Senador Guiomard, a DRE também prendeu Apinagé Souza Cavalcante com pouco mais de quatro quilos de cocaína em direção à Rio Branco.

Neste último caso, a Polícia Civil montou uma barreira na estrada e conseguiu realizar o flagrante do investigado que estava vindo da Bolívia em um veículo próprio. Dentro de uma caixa de som foram encontrados dois quilos de cocaína e dentro do carro outros 2,100 kg do mesmo material.

Perguntado sobre a droga, Apinagé respondeu que teria comprado a cocaína na Bolívia ao valor de 27 mil reais e teria a missão de entregar em Rio Branco.

“Nós recebemos a informação de que o nosso investigado estaria vindo de Brasiléia, trazendo droga escondida no carro, pra ser comercializada aqui em Rio Branco, foi montada uma barreira policial no trevo de Senador Guiomard e lá realizamos o flagrante. Além da droga, ele já também estava com pouco mais de dois mil reais que seria o pagamento pelo transporte. Ele foi interrogado em seguida flagranteado pelo crime de tráfico de drogas”, disse o delegado, Pedro Resende, responsável pelas investigações.