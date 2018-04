Sebastião Viana diz que Brasil precisa de mais “Gilmar Mendes”, diz jornal de SP

Por essa ninguém esperava: o governador do Acre, Sebastião Viana, do PT, estampa nesta terça-feira, dia 10, a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de São Paulo, onde, segundo o periódico, o petista elogiou a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, em ser contra a prisão do ex-presidente Lula.

“Na última semana, o governador do Acre, Tião Viana (PT), telefonou a Gilmar Mendes para agradecer. Disse que o “País precisa de mais ministros como ele, que dignificam o Brasil”. Pelo menos é o que afirma o jornal paulista que tem circulação nacional e internacional.

Gilmar Mendes classificou como “absurda” a prisão de Lula antes que o processo estivesse encerrado no TRF-4, instancia recursal da Justiça Federal da 4ª Região. Viana estar em viagem ao Paraná, onde pretende visitar Lula, na cadeia.