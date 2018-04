Presos de Cruzeiro do Sul fazem greve de fome “por serem maltratados”

Detentos dos pavilhões “D” e “E”, do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, entraram em greve de fome na última segunda-feira, dia 09. A ação é um repudia à forma com que vêm sendo tratados pelos servidores do complexo prisional. Em uma carta, os bandidos afirmam que são agredidos e tem direitos violados.

A direção do presídio disse que trata-se de presos membros de facções criminosas e rebateu as acusações dos reeducandos. Na carta, os detentos falam do direito ao semiaberto e prisão em condicional que não estariam sendo cumpridos. O que é negado pela Direção.

Os detentos afirmaram que estão sofrendo maus-tratos dentro da unidade, segundo eles, inclusive espancamentos por parte dos agentes. Humilhações e choques também estariam acontecendo no local. As informações estão no site Juruá Online.

A direção diz que tem feito revistas detalhadas nas celas e que o patrulhamento de rotina e que, durante uma das verificações, um dos presos se exaltou e foi necessário usar a teases (arma não letal), para conter o detento.

Além dessas reclamações, os presos falaram sobre os detentos que são de outros municípios e que não podem receber visitas e desejam retornar ao lugar de origem e condições das visitas. A comida rejeitada por eles foi doada a instituições carentes.