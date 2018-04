“Prenderam sem provas um homem inocente”, diz Sebastião ao ser barrado na PF

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Denise Bonfim, assumiu oficialmente o Governo do Acre nesta terça-feira (10). A ata de transmissão do cargo foi assinada no gabinete da desembargadora na presença dos membros da Corte da Justiça Acreana e do procurador Andrey Cézar Hollanda, que representou o governador Sebastião Viana por estar cumprindo agenda fora do Estado.

Ela responderá pelos atos administrativos do governo até às 20h desta quarta-feira (11), durante ausência do titular do cargo. A transferência está prevista no artigo 71, da Constituição do Estado do Acre.

“É uma honra e espero exercer a pasta da melhor maneira possível a exemplo de todos que me antecederam nessa experiência. É uma grande satisfação e mostra a harmonia institucional”, comentou a governadora em exercício, desembargadora Denise Bonfim.

O procurador Andrey Cézar Hollanda salientou não ser apenas um momento de simbologia e abordou sobre a importância da consonância entre os poderes quando se há uma missão institucional.

Na ocasião, ocorreram ainda as transferências dos cargos da Presidência do TJAC ao desembargador Francisco Djalma e, da Vice-Presidência, à desembargadora Eva Evangelista, decana da Corte de Justiça Acreana, para o período em questão.

Após as transferências de cargos, a governadora em exercício recebeu os cumprimentos dos desembargadores e juízes presentes no ato.