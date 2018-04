Homem morre afogado ao verificar mergulhão no Rio Purus, em Sena

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 10, edital de abertura de Leilão de veículos apreendidos em Sena Madureira (AC). Serão leiloados 63 veículos, os lances variam de R$ 800,00 a R$ 2 mil, na sua maioria motocicletas.

O Leilão será realizado no dia 25 de Abril de 2018, às 09h, nas dependências do Auditório da Escola Estadual Dom Júlio Mattioli, localizado na Avenida Brasil, nº 322, Bairro: Centro, Sena Madureira – Acre.

Os veículos estarão expostos para visitação no Pátio de Veículos Removidos da 4ª CIRETRAN de Sena Madureira, situado na Avenida Brasil nº 1886 – Bairro Triangulo, CEP: 69.940-000, Telefone: (68)3612-3300, do dia 16 a 20 e do dia 23 a 24/04/2018, no horário de 08h as 12h e das 14h as 16h.

As visitas aos veículos, só serão possíveis após o Cadastramento do Visitante, mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto. Para participar basta acessar o local ou acessar via internet no site do Leiloeiro Oficial www.saleiloes.com.br, no período de 10 a 24/04/2018.

Maiores informações e cópias de editas bem como para qualquer informação, referente a presente alienação, os interessados poderão manter contato no DETRAN/AC, através do telefone da leiloeira (68) 99968-9292 e (68) 99984-0195, (68) 99208-9984, e da Divisão de Leilão (68) 3226-2452 e nos sites: www.detran.ac.gov.br e www.saleiloes.com.br