Em apenas quatro dias, Jéssica Sales visita 35 comunidades ribeirinhas fazendo prestação de contas de seu mandato

A deputada federal Jessica Sales (MDB) dedicou o ultimo final de semana para a população ribeirinha do interior do Acre. Em apenas quatro dias, ela visitou 35 comunidades do município de Porto Walter. Além de apresentar os números positivos de sua atuação parlamentar ao longo dos últimos três anos, a parlamentar que vem fazendo política participativa, mantendo uma relação estreita com a população, teve a oportunidade de ouvir as novas demandas que os moradores consideram necessárias para a melhoria da qualidade de vida nas localidades visitadas rotineiramente por sua equipe de trabalho.

Mesmo privilegiados pela riqueza da biodiversidade da fauna e flora da região amazônica, os ribeirinhos das comunidades de Porto Walter sofrem pela ausência de algumas ações prioritárias que só podem ser supridas com a ajuda de recursos liberados através de emendas parlamentares. Jessica Sales se reuniu com o prefeito Zezinho Barbary (MDB) e os vereadores de Porto Walter e debateu novos investimentos no município que já tem garantia de R$ 8 milhões de suas emendas parlamentares. A ex-deputada Antônia Sales e o pré-candidato a deputado estadual Vagner Sales acompanharam a agenda da parlamentar.

levando material informativo detalhado de todos os recursos de emendas parlamentares e extraorçamentários que foram destinados a comunidades do município de Porto Walter, Jessica Sales percorreu durante quatro dias, rios e varadouros, refazendo um percurso que se tornou comum para escutar os apelos das pessoas que moram mais distantes dos centros urbanos. “Sigo trabalhando firme, fazendo uma politica de pé no chão, ouvindo e conhecendo a realidade da população, seja de área urbana, rural ou ribeirinha, porque a verdadeira política se faz de perto com responsabilidade e compromisso com todos”.



Jéssica Sales reconheceu o zelo de vereadores e prefeitos em levar melhorias para a população carente com recursos alocados por ela. A deputada destaca o incentivo que recebeu dos pais Vagner e Antonia Sales. “Eles são meus mestres na política. Digo sempre que tenho formação em medicina, mas foi com meus pais que recebi a formação mais importante para exercer o cargo de deputada, tratando com respeito, seriedade e compromisso aqueles que me conduziram ao parlamento federal. Com eles, eu aprendi que é necessário coragem e firmeza para enfrentar as dificuldades para servir e representar bem a população”.

Jéssica Sales destaca ainda que as promessas não devem ser banalizadas pela classe política e que compromisso firmado com o eleitor precisa ser honrado com muito trabalho e dedicação ao mandato. “Aprendi que nenhum político é obrigado a prometer nada, mas se assim o fizer é dever dele cumprir. A população merece respeito. Por isso não sou uma deputada de promessas. Quando assumo compromissos é sinal de dever cumprido. E acredito que isso é o grande diferencial do meu mandato frente aos demais parlamentares”.

Para Jéssica Sales, o bom representante público não se limita a atuar apenas no gabinete, nas agendas com ministros e nos bastidores fazendo a política partidária. “Vou ao encontro da população para conferir de perto a realidade das comunidades e discutir investimentos que realmente melhorem a qualidade de vida de quem mais precisa de atenção nos municípios acreanos. Sigo cumprindo meu dever, que é servir a população com responsabilidade, sempre respeitando o mandato que me foi confiado pelo povo do meu Estado”, finaliza a deputada.