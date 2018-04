Assaltantes invadem o Topas Motel e fazem taxista de refém durante fuga

Policiais do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) prenderam na madrugada desta terça-feira, 10, uma quadrilha que realizou um roubo no Topas Motel, localizado na estrada do Amapá e considerado como o mais luxuoso de Rio Branco. Na ação foram presos três homens e uma mulher e apreendido um adolescente de 17 anos.

Segundo os militares, as guarnições foram acionadas via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender ocorrência de assalto. Chegando ao local, os militares visualizaram um táxi saindo do estabelecimento e deram voz de parada para realizar a abordagem, mas o motorista ignorou a ordem e com isso a policia iniciou uma perseguição.

Os autores entraram no ramal Menino Jesus que dá acesso ao bairro Taquari, mas se depararam com outra viatura que auxiliava no cerco.

Ainda tentando fugir dos policiais, alguns assaltantes entraram no matagal, mas acabaram detidos, enquanto os outros usaram o taxista como escudo humano, porém, acabaram se entregando.

Foi apreendida uma pistola calibre 380, com 10 munições intactas, um capuz preto, recuperado o táxi, celulares, dinheiro dos funcionários do motel e duas caixas de cerveja.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).