Após chuva forte, teto de escola desaba no Vale do Juruá; não há feridos

Parte do teto da escola Humberto de Campos, localizada no projeto Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, desabou na tarde do último domingo, dia 08. As imagens só vieram a pública na segunda. Com isso, o ano letivo da escola deve ficar ainda mais atrasado. O problema ocorreu após uma forte chuva. Ninguém ficou ferido.

Segundo a diretora da escola, Maria Soriano Oliveira, acontecia uma pequena reforma no ambiente quanto a estrutura da cozinha cedeu. Com acidente, a comunidade escolar teme pelo atraso no ano letivo na unidade, que atende alunos do primeiro ano ao ensino médio.

“Já estava acontecendo a reforma e nesse domingo caiu. Graças a Deus ninguém ficou ferido e aconteceu antes do inicio das aulas”. E completa a gestora: “Já tínhamos visto a possibilidade de sermos transferidos para outra escola e agora é esperar a decisão da secretaria”, afirmou.

Nilo Castro, da regional de educação do Vale do Juruá, o prédio tinha passado por uma vistoria, recentemente, onde os bombeiros já tinha emitido um laudo alertando sobre riscos de desmoronamento da escola e, por isso, ouve a necessidade de se fazer uma pequena reforma.

Castro acrescentou ainda, que um novo prédio já está em fase de construção, mas não há previsão para seu funcionamento. “Vai ser feito um estudo para saber o que poderemos fazer com esses estudantes porque tem toda uma logística incluindo o transporte escolar”, afirmou à reportagem da TV Juruá, afiliada SBT na região.