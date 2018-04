Com laudo de condenação, governo manteve escola aberta, denuncia Gonzaga

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta terça-feira (10) na Aleac, que recebeu fotografias e relatos de moradores sobre o desabamento de uma escola no Ramal 3, na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Ele afirma que apesar de um laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros condenando a estrutura o governo do Acre manteve o funcionamento da unidade de ensino do interior.

“Foi feita uma vistoria e emitido um laudo pelo Corpo de Bombeiros que condenava o funcionamento da escola. Mesmo assim, a Secretaria de Educação do Acre manteve o funcionamento. Na tarde de domingo, a escola desabou. É uma escola que entende mais de 1.200 alunos. É uma irresponsabilidade de quem recebeu o laudo que condenava a estrutura”, diz Luiz Gonzaga.

O oposicionista questionou os gestores da área. “Como é que a Secretaria de Educação recebe um laudo do Corpo de Bombeiros condenando a estrutura de uma escola e ela continuar em funcionamento? Graças a Deus que isso aconteceu num domingo, com poucas pessoas lá dentro. A secretaria tem que urgentemente solucionar o problema daquela escola e dos alunos”, afirma o tucano.

Segundo Gonzaga, existe nova estrutura que está em construção, mas a obra estaria paralisada. “Apenas duas salas foram levantadas. Os pais desse alunos estão preocupados e com razão. Ontem mandei a mensagem com as fotografias e o relato para o secretário de educação, mas não tive nenhuma resposta. Espero que solucionem essa questão o mais rápido possível”, finaliza.