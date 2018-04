No Abunã: “Tudo tranquilo”, diz comandante dos Bombeiros do Acre sobre vistoria na 364

A segunda-feira chega com a abertura de inscrições em 26 concursos e processos seletivos pelo país. São 1.360 novas vagas em disputa para candidatos de todos os níveis de escolaridade nos estados de Sergipe, Amapá, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Roraima, Pará, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Os salários chegam a R$ 27.500,16 no TRF da 3ª Região.

Abrem prazo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do estado de Sergipe (CBM-SE), a Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais (CBM-MG), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), a Prefeitura Municipal de Cascavel-PR, a Universidade Federal do Pará (Ufpa) e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Confira os ddestaques:

A Polícia Militar de Sergipe oferta 330 vagas para Soldado e Oficial Combatente. Para Soldado é exigido escolaridade média, já para Oficial é requerido bacharelado em Direito. As duas funções pedem ainda carteira de habilitação de categoria mínima B, estatura de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens e idade entre 18 e 35 anos. Os salários, após o curso de formação dos aprovados, serão de R$ 3.370,00 e R$ 9.236,39. Saiba mais.

No Corpo de Bombeiros do estado são 212 vagas também para Soldado, de nível médio, e Oficial, de nível superior em qualquer área. Os dois postos pedem ainda carteira de habilitação de categoria mínima B, estatura de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens e idade entre 18 e 35 anos. Os salários chegam a R$ 9.236,39. Saiba mais.

A Seplag-SE tem 19 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. O cargo exige graduação em qualquer área de formação e tem salário de R$ 7.714,29, por jornada de trabalho de 30 horas por semana. Saiba mais.

Os três concursos têm prazo de inscrições aberto entre os dias 9 de abril e 8 de maio, no site do IBFC – www.ibfc.org.br – com taxas entre R$ 100,00 e R$ 120,00. As provas objetivas acontecem no dia 3 de junho para o CBM-SE, 10 de junho para a Seplag-SE e 1º de julho para a PM. Serão aplicadas ainda etapas de prova discursiva, prova de títulos e curso de formação para a Seplag; e teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social para Soldados e Oficiais da PM e do CBM, com prova discursiva apenas para Oficiais.

Emap

A Empresa Maranhense de Administração de Portos abre vagas para candidatos de níveis médio e superior, com 42 vagas para Assistente Portuário na área Administrativa; Analista Portuário I nas áreas de Enfermagem e Administrativa; Analista Portuário II nas áreas de Comunicação, Contratos, Financeira e Auditoria interna, Planejamento e Controle e Tecnologia da Informação; Analista Portuário III na área Jurídica; e Especialista Portuário nas áreas de Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Os salários variam entre R$ 2.250,00 e R$ 8.586,00, por jornada de trabalho que pode ser de 40 horas semanais ou em escala de 12hx36h.

As inscrições acontecem entre 9 de abril e 9 de maio, por meio do Cespe/Cebraspe – www.cespe.unb.br/concursos/EMAP_18 – com taxas entre R$ 84,00 e R$ 127,00. A prova objetiva está prevista para 24 de junho, com 120 questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos – veja o edital.

Bombeiros-MG

A oferta é de 30 vagas no Curso de Formação do Quadro de Oficiais. É exigida escolaridade média, idade entre 18 e 30 anos até o dia 1º de fevereiro de 2019 e estatura mínima de 1,60m. Durante o curso de formação, que terá a duração mínima de três anos, o aluno receberá remuneração de R$ 5.769,42, mais abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, de acordo com a legislação em vigor.

Pela Fundep – www.gestaodeconcursos.com.br – as inscrições acontecem entre os dias 9 de abril com taxas de R$ 177,49. Os candidatos passarão por prova objetiva com 50 questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Matemática, Geografia, História, Direitos Humanos, Química, Biologia, Física e Inglês ou Espanhol, aplicada em 10 de junho. Serão realizadas ainda etapas de prova de redação, exames médicos preliminares e complementares, teste psicológico, teste de capacitação física, habilidades natatórias e exame toxicológico. Saiba mais.

IFRS

O concurso tem oito vagas em funções técnico-administrativas de níveis médio, técnico e superior, com salários entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Os cargos de Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico de Laboratório/ Biologia, Técnico de Laboratório/ Informática, Técnico de Laboratório/ Química e Engenheiro Eletricista terão lotações nos campi de Bento Gonçalves, Rolante, Vacaria e Sertão.

Com taxas entre R$ 90,00 e R$ 120,00, as inscrições ficam abertas entre os dias 9 e 25 de abril, no site ifrs.edu.br/concursos. As provas objetivas acontecem em 20 de maio, com aplicação apenas em Porto Alegre/RS e questões sobre Legislação e Conhecimentos Específicos. Saiba mais.

Cascavel-PR

Com salários entre R$ 1.225,60 e R$ 4.576,85, a oferta é de 71 vagas como Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório de Análises Clínicas e Técnico em Saúde Bucal. As oportunidades são para candidatos de formação fundamental, média ou técnica.

Pelo site www.cascavel.pr.gov.br e na central de atendimento dos candidatos – Paço Municipal, Rua Paraná, nº 5.000 – as inscrições do certame ficam abertas entre 9 e 23 de abril, com taxas R$ 30,00 e R$ 40,00. A prova objetiva acontece em 27 de maio, com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Ética, Cidadania e Política e Conhecimentos do Cargo – veja o edital.

Ufpa

Com lotações previstas para os campi de Belém, Breves, Salinópolis, Altamira, Ananindeua, Tucuruí, Soure e Cametá, são oferecidas vagas de Assistente em Administração, Técnico de Laboratório em Análises Clínicas, Técnico de Laboratório em Física, Técnico de Laboratório em Química, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Anatomia e Necropsia, Técnico em Edificações, Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, Analista de Tecnologia da Informação em Desenvolvimento de Web, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário-Documentalista, Contador, Engenheiro Mecânico, Meteorologista, Odontólogo, Pedagogo e Psicólogo Educacional. Os cargos exigem escolaridades média, técnica ou superior e têm remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66.

As inscrições vão de 9 de abril a 4 de maio, com taxas de R$ 80,00 e R$ 90,00, pelo site www.ceps.ufpa.br. As provas objetivas estão previstas para 10 de junho e terão questões de Conhecimentos Básicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos, com aplicação nas cidades de Altamira-PA, Belém-PA, Breves-PA, Cametá-PA, Salinópolis-PA, Soure-PA e Tucuruí-PA.

TRF-3

Com oportunidades nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, são 107 vagas para Juiz Federal Substituto. Os candidatos devem ter bacharelado em Direito e pelo menos três anos de atividade jurídica comprovada. Os salários iniciais da carreira são de R$ 27.500,17.

Entre os dias 9 de abril e 8 de maio, as inscrições serão realizadas por meio do site web.trf3.jus.br, com taxas de R$ 200,00. Previstas para 10 de junho, serão realizadas provas objetivas com questões de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Previdenciário, Direito Financeiro e Tributário, Direito Ambiental, Direito Internacional Público e Privado, Direito Empresarial, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor, Sociologia do Direito, Psicologia Judiciária, Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura Nacional, Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito e da Política. O concurso prevê ainda duas provas escritas, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico, prova oral e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Saiba mais.

Outros

Também abrem seus prazos os certames da Prefeitura de Olho d’Água das Cunhãs-MA, da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), da Universidade Federal de São João del-Rei- (UFSJ), da Universidade Estadual de Maringá-PR (UEM), da Universidade Federal do Rio Grande-RS (Furg), da Prefeitura de Santa Rita do Trivelato-MT, da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Prefeitura de Neves Paulista-SP, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), do Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Mato Gross (Samu-MT), da Universidade Federal do Pará (Ufpa), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e da Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste-RO.

Veja a lista completa:

Fonte: Ache Concurso