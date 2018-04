Toy Story chegará a Disney em junho

Para os ansiosos e fãs de plantão, Toy Story Land será inaugurado no dia 30 de junho, na Disney.

A nova atração deixará ainda mais atrativa os pacotes para Disney, e para quem planeja passar as férias de julho no parque de Orlando, já vai poder desfrutar do desenho animado da Pixar.

O parque de 44 mil metros quadrados terá montanha-russa inspirada no brinquedo Slinky Dog Dash, o famoso cachorro de mola do filme num cenário que irá lembrar o quintal do menino Andy.

O quarto do garoto, onde vivem os brinquedos, terá fliperama em 4D e a brincadeira do game terá todos os personagens do desenho. “Os famosos alienígenas verdes farão parte da atração ‘Alien Swirling Saucers” que levarão aos viajantes para um giro no espaço.

E não para por aí, o espaço promete uma enorme área de alimentação, o Woody’s Lunch Box que terá salgadinhos, doces e refrigerantes inspirados no mundo dos brinquedos reais.

O Toy Story Land será mais uma atração que fará parte dos pacotes do parque Hollywood Studios. Os fãs não veem a hora.