Prefeitura prorroga para 11 de abril vencimento da 1ª cota do IPTU na capital

A Prefeitura de Rio Branco prorrogou para 11 de abril o prazo para pagamento da primeira cota ou cota única do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). A medida atende à demanda de contribuintes que não receberam o carnê em tempo hábil. “É mais uma oportunidade para os contribuintes aproveitarem os benefícios do IPTU 2018”, disse o secretário de Finanças Marcelo Macêdo.

Os benefícios são os mesmos: o contribuinte que optar por pagar em cota única ganha 20% de desconto, caso não tenha débitos anteriores com o IPTU. Se tiver dividas, o desconto é de 10% ao optar pela cota única.

O contribuinte também ganha 10% de desconto no parcelamento em até cinco vezes, caso não tenha débitos antigos. Se existir alguma dívida do IPTU não há o benefício do desconto.

Os demais prazos também permanecem: a 2ª parcela vence no dia 4 de maio; a 3ª, 4 de junho; a 4ª, em 4 de julho e quinta no dia 7 de agosto. Foram lançados mais de R$ 76 milhões do IPTU 2018 para 107 mil imóveis. O imposto é tão importante que mantém vários serviços da Prefeitura, como a limpeza e iluminação pública. Os carnês do IPTU, junto com a Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos, estão sendo entregues diretamente no endereço fornecido pelo contribuinte, mas, caso não receba, o interessado poderá retirá-lo através do site da Prefeitura (www.riobranco.ac.gov.br) ou na divisão de IPTU, localizada na sede da Prefeitura, na Rua Rui Barbosa, 285– e nos Centros de Atendimento ao Cidadão (CACs) da Sobral, Rodoviária, Estação e OCA.

O documento de retificação do Edital de Notificação de Lançamento do IPTU 2018 com a nova data para pagamento da primeira parcela do imposto, será publicado no Diário Oficial do Estado da próxima-segunda-feira, 09 de abril.