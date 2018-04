Prefeitura de Brasiléia investe no esporte e certifica 100 novos mesários e árbitros

O risco de uma inundação da BR-364, na região do Abunã, em Rondônia, onde as águas do rio Madeira costumam cobrir a estrada está afastado. Foi o que atestou o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Carlos Batista, que esteve no trecho no último sábado (7), para uma visita técnica.

Acompanhado por uma equipe da Defesa Civil do Acre, o coronel foi verificar o nível da água do rio em relação a rodovia e constatou que o manancial está bem abaixo do nível da estrada, o que afasta o risco de uma inundação.

“Está muito baixo o nível do rio em relação BRr. Como o período chuvoso está cessando, o risco de inundação da pista está praticamente afastado. Tudo tranquilo”, disse ele.

A visita ao trecho da rodovia que liga o Acre a Rondônia e ao restante do território brasileiro foi motivada pela repentina subida das águas do Madeira em Porto Velho, que chegaram a atingir a cota de transbordamento no perímetro urbano da capital rondoniense na semana passada.