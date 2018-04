Clubes acreanos disputam acesso e permanência em competições nacionais

Acabou o estadual de futebol, mas a temporada continua para três clubes acreanos. E a maratona de jogos é dura, cansativa e difícil.

Atlético, Plácido de Castro e Rio Branco, tem pela frente agora o campeonato brasileiro das série C e D, onde a briga pelo acesso e pela permanência na divisão de acesso acirram as disputas em cada jogo.

Atlético Acreano

O Atlético tem o campeonato mais difícil entre os três clubes do Acre. Está na série C ao lado de grandes clubes do futebol brasileiro como Santa Cruz, Náutico, Remo, ABC e outros não menos expressivos.

O Galo do Acre será a equipe entre as 20 que vão disputar a competição que vai percorrer as maiores distâncias entre um jogo e outro. Logo na estréia o alvi celeste tem pela frente o Remo, campeão paraense, que tem uma folha salarial de R$ 1 milhão de reais.

Com poucos reforços, o Atlético vai precisar repetir a campanha do ano passado quando subiu da série D para a C e continuar usando os jogos em casa como principal trunfo.

Plácido de Castro

O Tigre do Abunã está no grupo A2 ao lado de Santos(AP), Barcelona(RO) e Independente(PA).

Com estréia confirmada para o dia 22 de abril diante do Santos (AP) o Tigre será obrigado a mandar seus jogos em Rio Branco, longe do estádio Ferreirão, onde disputou os últimos jogos no estadual.

Rio Branco FC

46 vezes campeão estadual, com o título do último domingo, o Estrelão quer o acesso para voltar a figurar entre os grandes do norte.

Na primeira fase terá pela frente o Macapá, Manaus e Baré (RR).