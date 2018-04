Clínica Odontológica da Uninorte é alternativa para quem não tem condições de pagar por tratamento

O atendimento odontológico no Brasil é um dos mais baratos do mundo. Embora o cenário seja positivo, muitas pessoas não procuram o dentista. De acordo com o Ministério da Saúde, bebês de 18 a 36 meses já apresentam em média um dente cariado e esse problema afeta também 60% a 90% das crianças em fase escolar. Já os idosos entre 65 e 74 anos, que precisam de tratamento odontológico, representam 3 milhões de pessoas.

Normalmente é a falta de condições que leva o cidadão a não buscar serviços odontológicos. Mas a população de Rio Branco avançou muito na prestação gratuita deste serviço. A Clínica de Odontologia da Uninorte é um exemplo disto. Moderna, especializada e ampla, com atendimento diário (segunda a sexta-feira) e para todos os públicos. Robson Diniz Dias, 29 anos, sabe bem disso e procurou a Clínica de Odontologia da União Educacional do Norte (UNINORTE).

Em sua segunda consulta, Dias afirmou que soube do atendimento gratuito através de um amigo. “Ele me falou que o atendimento era ótimo para fazer limpeza, obturação e ainda era gratuito. Por isso eu vim. Os estudantes e o professor que me atenderam foram excelentes. Com certeza vou indicar para outras pessoas”.

Robson Diniz Dias não foi o único que ficou sabendo do atendimento gratuito por amigos. Aurélia Ferreira, 21 anos, estava em sua primeira consulta e conta que um vizinho indicou o local. “O atendimento é muito bom e rápido. Assim como recebi indicação, vou falar da Clínica para outras pessoas”.

A assistência recebida por Robson e Aurélia faz parte do programa da Uninorte em atender gratuitamente a comunidade. A Clínica de Odontologia, reinaugurada recentemente, conta com mais de 60 consultórios e já atendeu mais de 41 mil pessoas desde sua criação, em 2009.

Serviços como dentística (próteses e restaurações), periodontia (tratamento relacionados às gengivas), restaurações e endodontia (tratamentos de canal), são oferecidos gratuitamente. Além disso, a Clínica realiza tratamentos de acordo com a faixa etária e necessidades de cada paciente. Tem atendimento para crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Os acadêmicos e o atendimento

O tratamento odontológico na Clínica da Uninorte é realizado por acadêmicos do curso de odontologia, supervisionados por professores. Os estudantes Anna Katrynny, Fernando Generoso e Erivelto Schicovski são alguns dos que trabalham no local e relatam como é essa experiência.

De acordo com Anna Katrynny, do 8º período, na Clínica os estudantes podem aplicar todo o conteúdo aprendido em sala de aula. “Fazemos o possível para aplicar na Clínica, com os pacientes e acompanhamento do professor, tudo que aprendemos. Com certeza é uma experiência vital para o futuro. Todos os dias descobrimos novas oportunidades. Nós, alunos, somos movidos por uma curiosidade e temos o apoio e incentivo do professor, tanto dentro da sala de aula quanto na clínica. O mesmo empenho que colocaríamos na vida profissional lá fora, colocamos aqui e é muito gratificante.”

Fernando Generoso, também do 8º período do curso, conta como é a relação entre acadêmicos e pacientes. “Nossa relação com os pacientes é muito boa. Ela é construída a partir do primeiro contato, quando ele chega na clínica. É legal falarmos desse protocolo, no qual o paciente é pré-selecionado por meio de uma triagem. Depois ele vem para uma consulta de avaliação; normalmente o paciente procura a Clínica de Odontologia da Uninorte por já conhecer os nossos serviços, e quando adentra nas instalações, nós o classificamos em uma disciplina, de acordo com o procedimento que ele busca e/ou necessita fazer. Desde a recepção até o tratamento, o paciente é muito bem recebido. Nós também sempre conversamos com eles para saber o que o trouxe à clínica. Então, nossa relação é construída de uma maneira muito amistosa e sutil, durante todo o decorrer dos atendimentos. Trata-se da fidelidade entre paciente e aluno.”

O estudante Erivelto Schicovski, do 9º período, ressalta a relevância do ensino e incentivo dos professores. “Em cada período os professores nos ensinam procedimentos diferentes e aplica-los nos atendimentos diários, fortalece nosso aprendizado. Sem falar nos professores excelentes, que geralmente são especialistas em áreas diversas oferecidas no ambiente. Em suma: todos têm a didática correta para nos levar a aprender da melhor forma para assim, transmitir segurança e oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes. Ganha o paciente; ganhamos nós, os alunos e futuros odontólogos. Nada substitui a teoria aliada a prática.” Finaliza.

Como conseguir uma consulta?

Para receber algum dos diversos tratamentos odontológicos oferecidos gratuitamente na Clínica de Odontologia da Uninorte basta dirigir-se até o local, localizado no bloco “F”, das 8h às 22h, de segunda a sexta. Para marcar a consulta é necessário informar apenas o nome completo, idade e telefone para contato. Depois basta aguardar ser chamado.