Adesão ao Programa de parcelar débitos de água encerra nesta terça

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/Ac) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 9 de abril, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 38 motoristas.

Os notificados devem apresentar o documento, num prazo de 15 dias, à Divisão de Corregedoria do DETRAN/AC, quando então se dará início ao cumprimento da referida penalidade.

Os listados ficam impedidos de dirigirem veículos automotores em todo território nacional e, desde já, advertidos de que a violação acarreta a cassação de habilitação, nos termos do artigo 263, inciso I, do mesmo diploma legal. Após cumprido o período de suspensão e comprovada a frequência a curso de reciclagem, os condutores poderão requerer a devolução de suas habilitações.