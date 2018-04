Rio Branco se impõe, bate o Galvez, levanta a taça e é o campeão acreano 2018

NOTA DE AGRADECIMENTO

As Associações Militares do Acre vem a público agradecer ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14a Região que obrigou o Governo do Estado do Acre a realizar investimento nas instituições de Segurança Pública.

Os valores a serem aplicados são de 20 milhões de reais e correspondem a multa trabalhista pela contratação irregular de servidores.

Sabemos que estamos longe de chegar a boas condições de trabalho que desejamos e merecemos, atitudes como esta nos mas a continuar combatendo a onda de violência que vem assolando o nosso estado.

Registre-se nosso respeito e estima a todos os servidores do MPT e TRT da 14a Região que fez por nós aquilo que o Governo do Estado não vem fazendo. Esperamos a devida aplicação do dinheiro o mais rápido possível para o bem da Segurança Pública e de toda a sociedade acreana.

Rio Branco – Acre, 06 de abril de 2018

IGOR OLIVEIRA SANTOS

CB PM – PRESIDENTE APRAPMAC

ABRAHÃO CARLOS MOTA PÚPIO

SGT BM – PRESIDENTE APRABMAC

JOELSON SOUZA DIAS

SGT PM – PRESIDENTE AME/AC

AGNALDO TEIXEIRA DAMASCENO

ST PM RR – PRESIDENTE CLUBE ST e SGT PMAC

EDENER FRANCO

TC PM – PRESIDENTE AOPM/BM