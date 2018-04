Sem a presença do prefeito André Maia, do PSD de Petecão, Gladson Cameli anuncia chapa majoritária da oposição no Quinari

Mesmo costurando acordos para aparar as arestas entre os cardeais oposicionistas em Rio Branco, o bloco de partidos que a poia a pré-candidatura de Gladson Cameli (Progressistas) ao governo do Acre ainda enfrenta problemas no interior. Eleito pelo PSD do senador Sérgio Petecão, o prefeito André Maia não compareceu ao evento que apresentou a chapa majoritária da oposição em Senador Guiomard (O Quinari) realizado na noite desta sexta-feira (6).

O evento liderado pelo senador Gladson Cameli, acompanhado do pré-candidato a vice-governador, o deputado federal Major Rocha (PSDB) e os pré-candidatos ao Senado, Márcio Bittar (MDB) e Sérgio Petecão (PSD) também não contou com a presença dos vereadores progressistas e tucanos, sinalizando com um claro descontentamento dos políticos da terra do amendoim com os dirigentes regionais de suas siglas e os membros da chapa majoritária oposição.

O vice-prefeito do Quinari, Judson Costa (PPS) foi o único da gestão do prefeito André Maia que compareceu ao evento e destacou que seguirá apoiando a chapa da oposição. “Fui candidato a vice prefeito de Senador Guiomard, nosso querido Quinari pela oposição e permanecerei nesse projeto liderado pelo senador Gladson. Quem quiser seguir em outro rumo que vá, mas continuarei aqui”, disse Judson se referindo ao prefeito André Maia que seria simpático a pré-candidatura ao Governo do ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre.

Confiante que seu partido chegará a um entendimento com o prefeito do Quinari, mesmo não demonstrando pulso para evitar as brigas dos vereadores do PP com a gestão do PSD, o senador Gladson disse que teve uma conversa com o prefeito André Maia e que no tempo certo ele estará no seu palanque. “É questão de tempo articularmos isso. O ex-prefeito James Gomes vem fazendo um papel fundamental na articulação de unir a oposição aqui no Quinari”, disse o senador.

O senador Sérgio Petecão, que é presidente regional do PSD, partido que elegeu André Maia, mas que também indica que não exerce influência no mandato do gestor municipal também destacou que em breve toda a oposição de Senador Guiomard estará unida. “Tivemos uma conversar com o André e tudo estará se organizando para ele está presente em nossa comitiva”, destacou Petecão.

Não chega a ser nenhuma novidade o descontentamento de André Maia com os vereadores do partido de Gladson Cameli. Desde os primeiros meses de mandato, o atual prefeito do Quinari vem enfrentando uma oposição intransigente dos parlamentares que, em tese, deveriam ser seus aliados, o que poderá resultar em prejuízos políticos para Sergio Petecão e Gladson Cameli, cardeais de PSD e PP que teriam força de intervir, mas cruzaram os braços até o momento.