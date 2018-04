Nel Loki e banda cover do Guns N’ Roses se apresenta hoje em Rio Branco

Petistas do Acre realizam a partir das 15h desta sexta-feira, 06, na sede do PT, no bairro Habitasa, em Rio Branco, um ato denominado de “Vigília em defesa da democracia e de Lula”. O chamamento é feito pelo WhatsApp e redes sociais pela direção local do partido. “Estamos com Lula e vamos com ele até o fim”, avisa o convite distribuído.

O juiz Sérgio Moro expediu o mandado de prisão de Lula nesta quinta-feira, 05, e ordenou ao ex-presidente que se apresente até às 17h desta sexta na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR).

O petista foi condenado em duas instâncias da Justiça no caso do triplex do Guarujá (SP).

A pena definida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) é de 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.