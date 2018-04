Militantes impedem saída de Lula do Sindicato; PF deu 30 minutos ao ex-presidente

Por volta das 16h55 deste sábado (7/4), militantes em frente à sede Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), impediram a saída do carro em que estava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os apoiadores ao PT quebraram o portão e permaneceram em frente ao local com o objetivo de impedir que Lula se entregue à Polícia Federal, em cumprimento à ordem de prisão decretada na quinta-feira (5). Devido à dificuldade de sair com o veículo, Lula deixou o carro e voltou à sede.

Antes dessa tentativa, os militantes já haviam feito cordões humanos para fechar o portão da garagem da sede. Eles também gritaram diversas vezes “cercar, cercar e não deixar prender”. Seguranças chegaram a negociar com a militância uma forma para liberação da saída do ex-presidente. Eles conseguiram retirar os arames e as correntes, que foram colocadas no portão, mas o povo segue irredutível e disposto a sentar no chão.

A senadora Gleisi Hoffmann subiu ao carro de som para falar com os militantes. “A coisa que eu mais queria era fechar as portas do sindicato e estar no meio dessa resistência. Sei da importância que ele tem para esse povo. Sabia que teríamos gente sentada, em frente aos portões. O que vocês estão fazendo, um ato de resistência, nós gostaríamos de estar do lado”, afirmou.

A presidente do PT disse ainda que a Polícia Federal deu meia hora para a situação ser resolvida e explicou que se o ex-presidente não se entregar, isso pode levar a prisão preventiva. “Mais do que ninguém, eu queria que Lula estivesse livre, que a gente resistisse, mas precisamos acumular forças, mobilizar o país”. Gleise quer evitar um possível conflito com a polícia.

O presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, também discursou: “Estamos dando exemplo para o mundo de como se defender uma liderança. Estamos dando uma lição de amor e carinho. O povo decidiu fazer Lula de novo presidente e vamos fazer”.

