Jorge Viana publica foto ao lado de Lula e diz que ex-presidente sofre “uma terrível injustiça”

O senador Jorge Viana apareceu na foto ao lado do ex-presidente Lula e escreveu um texto em sua fanpage afirmando, entre algumas linhas, que o grão-petista sofre “uma terrível injustiça”.

Ambos, Viana e Lula, aparecem com suas fisionomias abatidas, provavelmente por noites não dormidas ou mal dormidas.

Em seu texto, Viana diz:

“Na hora da dificuldade é que a gente conhece os amigos. Faço esse registro ao lado de um dos maiores presidentes da história do Brasil. Talvez o único líder que possa verdadeiramente pacificar esse país e fazer com que nos reencontremos com a democracia, para deixarmos pra trás o clima de ódio, intolerância e de todos contra todos. Mas é justamente Lula que, em nome da justiça, sofre uma terrível injustiça. Não podemos ficar do lado errado. Ser justo e estar do lado certo da história é o que nos conforta. A história certamente será implacável com os falsos moralistas, com os justiceiros e com os que não toleram a boa convivência democrática!”.

O juiz Sérgio Moro ordenou ao ex-presidente que se apresentasse até às 17h desta sexta-feira, 06, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR). Lula desobedeceu a ordem judicial. Porém, deve se entregar neste sábado, 07, segundo aliados, logo após a missa em homenagem à dona Marisa, que completaria hoje 67 anos.

O petista foi condenado em duas instâncias da Justiça no caso do triplex do Guarujá (SP). A pena definida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) é de 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.