Prática salutar da política

Num momento em que não existe nada mais em baixa na opinião pública do que ser político é bem positivo essa ação do deputado Daniel Zen (PT) – foto – em implantar com o apoio da mesa diretora e Secretaria de Educação, o programa Jovem Parlamentar, que visa mostrar na prática aos estudantes selecionados como funciona o Legislativo, desde o trabalho nas comissões aos debates no plenário da ALEAC. A partir de terça-feira estarão participando das sessões como se deputados fossem. Este é o lado positivo, pois não existe democracia sem um Legislativo livre. O lado negativo é quando os estudantes presenciarem na tribuna a guerra contra a concordância verbal travada por alguns deputados. Mas, por outro lado, aprenderão com a boa oratória de alguns poucos parlamentares. No somatório é bom para a democracia.

VOLTADO PARA O SOCIAL

A ordem de serviço para a construção do Centro de Atenção ao Autismo em Rio Branco, assinada pelo prefeito Marcus Alexandre, terá como base financeira uma emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito (PT), a ser usada na compra de equipamentos. É um registro positivo a ser feito, quando o mundo volta os olhos para a conscientização do Autismo

CORTAR TUDO

Os novos secretários estão assumindo em tempo de pindaíba. Com determinação de cortes de FC os servidores e alguns, com uma cota ao mês de cinco mil reais para manter a máquina. E pela informação que circula a recomendação da Finança é de corte nos cargos de confiança.

EM HIPÓTESE ALGUMA

A ordem é cortar para não comprometer os salários em dias e o décimo terceiro salário.

PARTIDO DEFINIDO

O empresário Fernando Lage, candidato ao Senado, definiu o partido. Filiou-se ao PSL.

MOVIMENTO ENGROSSOU

O movimento nos quartéis da PM engrossou. Aumentou ontem no número de PMs que compareceram para o serviço sem farda, um protesto por não receberem fardamento há 5 anos. O protesto não está sendo coibido pelos oficiais, que também estão descontentes.

ÚNICA RECOMENDAÇÃO

A única recomendação que a tropa recebeu dos oficiais é que evitem ir aos quartéis com camisas de times. Pela primeira vez o descontentamento com o governo atingiu toda PM.

DISPARIDADE SALARIAL

Um Oficial da PM revelou ontem à coluna haver uma disparidade salarial com a Polícia Civil. “Não somos contra que os policiais civis ganhem bem, mas não é justo um Agente com 12 anos de serviço ganhar 12 mil reais, a mesma faixa salarial de um Tenente-Coronel”, exemplificou.

NÃO SEI O QUE QUEREM?

Não torço pela prisão do Lula e de ninguém. Não sofro dessa morbidez. Mas é uma hipocrisia sem falar em complô, em golpe, quando o Lula teve um julgamento justo, com direito a ampla defesa, em todas as instâncias. O Estado de Direito só vale para os adversários políticos?

NÃO TERÁ REFLEXO NENHUM

Vamos parar com a teoria da conspiração de que o país vive em estado de clamor popular pelas derrotas jurídicas do Lula. De que o país vai pegar fogo se a prisão acontecer. Caso ocorra, vão ter alguns protestos e nada mais do que isso. O PT dá uma dimensão superlativa.

LULA É INELEGÍVEL

Não sei a razão de tanta confusão política, o Lula está inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

PRISÃO ESPERADA

A decretação da prisão do Lula era questão de tempo depois da sessão do STF que negou o HC.

TODOS SÃO IGUAIS

Diz a Constituição Federal que todos são iguais perante a Lei. Até os ex-presidentes do Brasil.

ACABA COM A IMAGEM

A prisão do Lula acaba com a imagem do partido e dificulta mais o retorno ao poder. A figura do Lula, por exemplo, não pode nem ser usada como trunfo nas campanhas do partido.

FALTOU EMPENHO

O ex-deputado Gilberto Diniz ligou ontem para dizer que não mais estará no palanque do prefeito Marcus Alexandre. “Por falta de empenho deixou de ter três candidaturas fortes trabalhando para ele em Sena Madureira”. Diniz sairá deputado por um dos nanicos da oposição.

POSSÍVEL VOLTA

Em Sena Madureira, a ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB), com a candidatura do deputado federal Major Rocha à vice na chapa do candidato ao governo Gladson Cameli (PP), avaliam os tucanos, é possível que ela volte atrás na decisão de não ir para o palanque de Cameli.

ALÉM DO TOLERÁVEL

O bom humor com a frase “Prefeito dos Buracos”, estampada nas camisas dos vereadores N. Lima e Roberto Duarte, ontem na sessão da Câmara Municipal é aceitável. O que não é tolerável é a provocação de se querer ir protestar na festa de despedida do prefeito Marcus.

CANDIDATO DO PEITO

Quem circula bem pelo círculo mais próximo do governador Tião Viana me garantiu ontem de que o seu candidato pessoal não é nenhum petista, mas o deputado federal César Messias (PSB). César só não é petista na filiação, mas é em todos os seus atos políticos.

NOME FORTE

Além da estrutura pesada de campanha, com todo o PSB trabalhando sua reeleição, terá a partir de amanhã, a vice-prefeita Socorro Nery (PSB) assumindo a PMRB e na sua campanha.

GOVERNO SE MOBILIZA

O governo reagiu ao protesto dos PMs enviando 281 coletes à prova de bala, seis caminhões traçados e cinco furgões para o Sistema Penitenciário. Mas não será suficiente para um basta.

SOLIDARIEDADE-PTB

SOLIDARIEDADE é o partidoque o ex-deputado Walter Prado disputará a eleição para deputado estadual. Já o ex-deputado Chico Viga tentará voltar para a ALEAC pelo PTB. O primeiro suplente de deputado, Dr. Jeferson (PTB), e um nome forte na chapa desta coligação.

OUTRA COLIGAÇÃO PESADA

PSD-PSDB-MDB é outra coligação pesada dentro da oposição. Terá os deputados Luiz Gonzaga, Lima, Eliane Sinhasique, vereador Roberto Duarte, Meiri Serafim, Vagner Sales e Jairo Carvalho. Ficará difícil para quem não tem mandato ficar numa chapa desse porte, porque todos desta coligação têm estrutura.

MUDA TODA ESTRATÉGIA

A prisão do Lula mudará toda estratégia da campanha do PT na eleição deste ano, no Acre.

PP REJEITA COLIGAÇÃO COM MDB

O presidente do PP, José Bestene, garantiu ontem à coluna que o partido disputará a eleição para deputado estadual com chapa própria. O MDB apostava numa coligação com o PP para a ALEAC. O martelo de sair em carreira solo já foi batido pelos candidatos do PP à estadual.

TEMPO MAJORITÁRIO

A coligação que terá mais tempo de rádio e televisão será a do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP). A previsão é que ocupe entre 60% à 65% do tempo destinados aos partidos no horário gratuito.

DOIS REDUTOS

Em todas as pesquisas que tive conhecimento até o momento, os municípios de Sena Madureira e Plácido de Castro aparecem como redutos firmes da oposição no campo majoritário. Na última eleição para governador a oposição já venceu nos dois municípios.

PT EM POLVOROSA

O clima ontem dentro do PT era de polvorosa, no Acre, Lula sempre foi amigo dos Vianas.

VOLTARAM AS EXECUÇÕES

De quarta-feira até hoje voltaram as execuções, que tinham arrefecido com a ação policial.

PODEM ANOTAR

O Congresso vai já partir para votar uma PEC que mude as regras da prisão após condenação em segunda instância, porque se hoje foi o Lula, amanhã será Romero Jucá, Renam Calheiros e companhia limitada. E em tese, se aprovada, liberaria até quem está preso na Lava Jato.

LEVAR A SOLIDARIEDADE

Os irmãos Jorge e Tião Viana vão estar hoje em São Paulo em apoio ao ex-presidente Lula.

NÃO É ISSO

Lula não será o único preso da Lava Jato. Existem várias lideranças políticas e ex-ministros que cumprem prisão, como Palocci, Eduardo Cunha e companhia limitada.

ATOS POLÍTICOS

Dois atos políticos estão programados para hoje: um que mostrará a unidade da oposição em torno do candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), do vice Major Rocha (PSDB), e dos candidatos ao Senado, Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB). O outro será uma manifestação de apoio ao prefeito Marcus Alexandre, que deixa hoje a PMRB. O ato do Marcus está marcado para às 7 horas na PMRB e o da oposição às 9 horas, na sede do PSDB. É a campanha dando a largada para uma disputa ferrenha pelo governo estadual. Sem favorito.