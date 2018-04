Polícia Civil prende trio por tráfico de drogas às margens do rio, na divisa Brasil-Bolívia

Uma operação da Polícia Civil coordenada pelas delegacias de Epitaciolândia e Brasileia resultou na prisão de três criminosos envolvidos com tráfico e organização criminosa. O trabalho começou por volta de 1:00h da manhã desta quinta-feira, 5, quando os policiais prenderam em flagrante Luciano Pinheiro da Silva, de 33 anos, um dos chefes do tráfico de drogas e armas no Alto Acre.

Ele possuía mandado de prisão em aberto, fruto do trabalho da polícia judiciária na região. “Ele era o responsável por encaminhar drogas e armas da Bolívia para o Brasil, principalmente para Rio Branco. Estava foragido, passava o dia no país vizinho e nas madrugadas atravessava o rio de catraia para trazer drogas e armas”, explicou o delegado Karlesso Nespoli.

A prisão foi efetuada no bairro Leonardo Barbosa, às margens do Rio Acre, na hora em que o mesmo chegava com os ilícitos. Algumas horas depois, os policiais civis prenderam também José Marcos Diogo da Silva, de 19 anos, e Evanildo Mendes da Silva, de 38. Todos têm antecedentes criminais.

“Esses dois trabalhavam para o chefe do tráfico, inclusive na segurança do mesmo, e também foram presos com droga e arma. Isso é fruto das intensas investigações da nossa equipe, conseguimos comprovar essa relação com os ilícitos e os prendemos”, completou Nespoli.

O trio vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.