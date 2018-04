Para Ney Amorim, posse de jovens parlamentares é momento histórico na Aleac

O deputado Ney Amorim, presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a Aleac, classificou a posse dos jovens parlamentares, nesta quinta-feira, 5, como um momento histórico para o Poder Legislativo acreano.

É a primeira vez que a Aleac promove um ato de grande proporção em favor de uma geração de jovens que tem tudo para mudar os rumos da política, no Acre e no Brasil.

O Programa Jovem Parlamentar Acreano, o JPA, torna 24 adolescentes em deputados-mirins. Eles foram eleitos em pleitos realizados nas suas próprias escolas e dos quais participaram 189 candidatos.

Ao longo de toda a legislatura, vão acompanhar os trabalhos dos deputados e aprender como elaborar um projeto de lei, podendo opinar, fiscalizar e cobrar ações em prol da comunidade.

O programa, do Poder Legislativo e da Secretaria do Estado de Educação e Esporte do Acre, é pioneira na Amazônia.

Pela iniciativa, Ney Amorim agradeceu ao secretário de Educação e Esporte, Marco Antonio Brandão, assim como também ao colega deputado Daniel Zen, autor do pedido para a criação do programa JPA e à Escola do Legislativo Acreano, que dará todo o suporte necessário aos jovens, ao longo de suas trajetórias.

Para Ney Amorim, trata-se de um marco na história do Legislativo acreano, justamente porque o programa vai permitir que os trabalhos da Assembleia sejam repassados de forma didática, e na prática, a jovens que representam uma nova geração, compromissada com uma política séria e voltada aos mais humildes.

“Vejo nestes jovens os meus ideais quando tinha também as suas idades. É preciso que as novas gerações assumam a vontade da mudança, que se comprometam com atitudes voltadas para o bem do próximo. Porque um estado e uma nação fortes são feitos com políticos interessados no bem-estar social dos mais pobres. Eles devem voltar suas energias para transformar a sociedade e o mundo em algo melhor”, ressaltou Ney Amorim.

Na abertura da primeira sessão, da primeira legislatura, o presidente da Mesa Diretora entregou os trabalhos à jovem Kaline Silva, presidente do JPA, para que esta empossasse os deputados-mirins e abrisse as eleições para compor a Mesa Diretora do JPA na Aleac.

Após o término, Ney Amorim levou os novos deputados jovens a conhecer a Casa do Povo. Eles foram levados também para a sala da Presidência, junto a seus familiares.

“Estou muito feliz em ver todos esses estudantes engajados nesse desafio que levará um aprendizado único que os farão vivenciar o dia a dia do plenário Legislativo e atuarem como deputados”, disse.

Participaram também da sessão o juiz Antônio Araújo, do Tribunal Regional Eleitoral e representantes de entidades da juventude no Acre.